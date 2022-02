Manticora: kommen in zwei Monaten auf Europatour

Während die Pandemie mutmaßlich allmählich ihrem Ende zuschreitet, gibt es grünes Licht für die komplette Manticora-Tour im April, Mai und Juni 2022. Einige Shows sind noch hinzugekommen, und eine feste Supportband konnte auch gefunden werden (Oversense aus Deutschland, Special Guests tba.)

Und hier sind die aktuellen Tourtermine:

23.04: Hard Club, Porto, Portugal*

07.05: Nordic Noise festival, Copenhagen, Denmark (w. Blind Guardian, Soilwork, a.o.)*

12.05: Bambi Galore, Hamburg, Germany

13.05: Hads Herred Rock Festival, Gylling, Denmark (w. Skagarack, Grumpynators, a.o.)*

14.05: StreetFood, Aalborg, Denmark*

20.05: Turock, Essen, Germany

21.05: Podium Duycker, Hoofddorp, The Netherlands

22.05: Hedon, Zwolle, The Netherlands

24.05: South Of Heaven, Bilzen, Belgium

25.05: Fabrik, Coesfeld, Germany

26.05: Z7, Pratteln, Switzerland

27.05: Secret Place, Montpellier, France

28.05: Rock ’n Eat, Lyon, France

29.05: 7’er Club, Mannheim, Germany

30.05: La Boule Noire, Paris, France

31.05: Backstage, Munich, Germany

01.06: Tba

02.06: Gladhouse, Cottbus, Germany

03.06: Escape Metal Corner, Vienna, Austria

04.06: Tba

10.06: Hellsinki Metal Horizons festival, Helsinki, Finland (w. Shining, Vulture Industries, a.o.)*

24.06: Rock Imperium festival, Cartagena, Spain (w. Scorpions, Avanatasia, a.o.)*

* ohne Supportband/Special Guest

Einen Tour-Videotrailer gibt es hier:

Und Tickets für die Shows gibt es hier: http://www.manticora.dk/tour-dates/

Kristian Larsen (Gitarre) über die Tour:

In einer Welt, in der eine Isolation zu einem solchen Ausmaß stattgefunden hat, dass Kultur an ihre absolute Existenzgrenze gestoßen ist, ist es keine Überraschung, dass auch wir neben so vielen anderen Künstlern unsere Europatour von 2021 auf 2022 verschieben mussten. Wir haben uns dazu entschieden, einen Schritt zurückzugehen, alles nochmal neu durchzuspielen und noch viel stärker wieder zurückzukommen, um dieser wahnsinnigen Pandemie zu trotzen und den Menschen, die so lange Geduld haben mussten, ehe diese Tour endlich stattfinden konnte, eine noch viel bessere Show liefern zu können. Und hier sind wir jetzt, zwei Monate bevor es losgehen wird. Wir können es kaum abwarten, die neue und verbesserte Variante der Band unseren Fans zu präsentieren und sie vollends zu manticorisieren!