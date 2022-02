I Am The Night: veröffentlichen neue Single „Ode To The Nightsky“

Aus den Tälern von Kymi in Südfinnland stammend, liefern I Am The Night Black Metal, der tief in der Tradition der frühen 90er verwurzelt ist. Gitarrenwände und Synthesizer entfachen die Kräfte der Dunkelheit, um in einer epischen Schlacht gegen die Winde und brennenden Engel anzutreten, die den Nachthimmel erleuchten.

Das Debütalbum der Band, für das Szene-Legende Necrolord das Cover Artwork entworfen hat, trägt den Titel While The Gods Are Sleeping und wird am 06.05.2022 via Svart Records veröffentlicht. Es kann ab sofort HIER vorbestellt werden. Das Album entstand während des schwersten Schneesturms seit Jahren, der im Winter 2021 durch Finnland fegte, als sich die Band während des Höhepunkts der Pandemie im Soundspiral Audio Studio verschanzte. „Dieses Album ist in gewisser Weise sowohl etwas, das eigentlich gar nicht sein sollte, als auch etwas, das wir schon vor vielen Monden hätten machen sollen”, kommentiert Markus Vanhala, und fährt fort: „Es ist eine Reise in die Vergangenheit, in den dunklen Wald unserer Gedanken, den wir in unserer Jugend durchwanderten.”

Nachdem die Band bereits 2021 die erste Single Hear Me O‘ Unmaker veröffentlicht hat, erscheint heute passend zur Albumankündigung die zweite Single Ode To The Nightsky. Das Video zum Song, das von Coldstore Productions produziert wurde, kann man sich HIER ansehen.

Die Ursprünge der Band, die von den finnischen Underground-Titanen Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Janne Markkanen (ex-Omnium Gatherum), Okko Solanterä und Walteri Väyrynen (Paradise Lost, Bodom After Midnight) ins Leben gerufen wurde, reichen bis in die schummrigen, unterirdischen Proberäume der 1990er Jahre zurück, in denen das Feuer von Vanhalas und Markkanens Black Metal-Eifer entfacht wurde.

„Die Kunst des Black Metal war seit meiner Teenagerzeit immer ein kontinuierliches und ernstes Streben in meinem Leben,“ erklärt Gitarrist Vanhala und fährt fort: In The Nightside Eclipse, Storm Of The Light’s Bane und De Mysteriis Dom Sathanas haben mir vor Jahren das Tor zur dunklen Seite geöffnet, was man an der Musik, die wir mit I Am The Night machen, deutlich hören kann.”

In den letzten Jahren wurde I Am The Night neues Leben eingehaucht, das 2020 schließlich zu einem lichterloh brennenden Feuer wurde, als die Stammesältesten Vanhala und Markkanen die jungen Vasallen Värynen und Solanterä engagierten, um ihnen dabei zu helfen, ihre morbiden Visionen zu verwirklichen. Vanhala sagt: „Unser Debütalbum entstand aus der Sehnsucht nach einer epischen Dunkelheit und wurde genau zu der Zeitkapsel, die wir uns gewünscht hatten – weit entfernt von modernem Metal. An Post-90s-Metal habe ich persönlich selten etwas gehört, das mein Interesse geweckt hätte. Wir wollten das Album in einem Underground-Vibe umsetzen, weil wir fühlten, dass das am besten zu dieser Musik passt und haben uns dazu entschlossen, mit Svart Records zu arbeiten.“

„Unsere Songs erzählen Geschichten von der Verehrung der Nacht und dem Sieg der Kräfte der Dunkelheit. In der Nacht, wenn die Sonne schläft und alles von Schatten überzogen ist, erheben sich die Kräfte der Dunkelheit und steigen empor in die Lüfte, verstoßen die Engel und führen ein neues Zeitalter der Freiheit ein“, erklärt Sänger Solaterä. „I Am The Night ist eine richtige Band und nicht einfach nur ein Projekt. Es ist uneingeschränkte Schöpfung. Ein Strahl Dunkelheit in dem Vakuum, das die Pandemie erzeugt hat. Die Zukunft bleibt ungewiss und das ist auch gut so.“

Ein derart zeitloser Sound einer Band, die quasi direkt zum Klassiker wird, ist selten geworden. Aber sicherlich wird es eine Horde von Kennern geben, die I Am The Night zur ihrem liebsten Strahl der Dunkelheit erklären werden.

Line-Up:

Vanhala – Gitarre, Synthesizer (Insomnium, Omnium Gatherum)

Markkanen – Bass (ex- Omnium Gatherum)

Väyrynen – Schlagzeug (Paradise Lost , Bodom After Midnight)

Solanterä – Gesang (Horizon Ignited)