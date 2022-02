Ignite: veröffentlichen neue Single „This Day“

Die Melodic-Hardcore-Schwergewichte Ignite haben eine weitere Single aus ihrem kommenden selbstbetitelten Album veröffentlicht. Die vierte Single aus dem Album, This Day, ist jetzt erschienen – zusammen mit einem neuen Musikvideo. Das Quintett aus Orange County wird Ignite am 25. März 2022 veröffentlichen.

Brett Rasmussen (Bass) kommentiert:

„In dieses Album ist viel harte Arbeit geflossen und ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr mit einem Ignite-Album. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so hart an einem Projekt zu arbeiten und zu sehen, dass der gesamte Plan wie erwartet aufgeht.“

Das neue, selbstbetitelte Studioalbum von Ignite wird am 25. März veröffentlicht und kann bereits als Ltd. CD Digipak, 180-Gramm-LP in verschiedenen Farben und auf allen digitalen Plattformen vorbestellbar.

Mehr zu Ignite findet ihr hier:

Pre-order: hier