M.A.D. – Tourbooking: geben neue Konzerte bekannt

Acidez

27.06.2025 Tábor -Czech Republic Mighty Sounds

04.07.2025 Goniądz – Poland Rock Na Bagnie

Agnostic Front

01.05.2025 Maastricht -Netherlands Muziekgieterij

02.05.2025 Wolverhampton -United Kingdom The Robin Hotel

03.05.2025 Sheffield -United Kingdom Phazed Out Festiv

04.05.2025 Newcastle upon Tyne United Kingdom Phazed Out Festival

05.05.2025 Glasgow – United Kingdom Audio Glasgow

06.05.2025 Newport – United Kingdom Corn Exchange

07.05.2025 London – United Kingdom The Underworld

08.05.2025 Le Cateau – Cambrésis France Zikenstock

09.05.2025 Barakaldo – Spain Bizkaia Arena BEC

10.05.2025 A Coruña – Spain Coliseum

11.05.2025 Lisboa – Portugal Sala Tejo

12.05.2025 Sevilla – Spain Sala Supra

13.05.2025 Madrid – Spain WiZink Center

14.05.2025 Malaga – Spain Sala Paris 15

15.05.2025 Murcia – Spain Garage Beat Club

16.05.2025 Valencia (Grao) – Spain Auditorio Marina Norte

17.05.2025 Barcelona – Spain Ponle Espanyol

31.07.2025 Löbnitz – Germany Full Rewind

02.08.2025 Duffel – Belgium Brakrock Ecofest

08.08.2025 Villmar – Germany Tells Bells Festival

09.08.2025 Jaroměř – Czech Republic Brutal Assault Festival

14.08.2025 Dinkelsbühl – Germany Summer Breeze Open Air

Arrow Minds

17.05.2025 Visbek – Germany – Visbek Rockt Open Air

Battery

13.06.2025 Torgau Germany Ain´t Like You Festival

14.06.2025 Köln Germany Helios 37

15.06.2025 Malle Belgium Klub.K

16.06.2025 Hannover Germany Béi Chéz Heinz

17.06.2025 Arnhem Netherlands Willemeen

18.06.2025 Hamburg Germany Monkeys Music Club

19.06.2025 Ostrava Czech Republic BARRÁK music club

20.06.2025 ZDUŃSKA WOLA Poland Dui Miasta festsiva

21.06.2025 Prague Czechia Bike Jesus

01.08.2025 Duffel Belgium Brakrock Ecofest

06.08.2025 Tolmin Slovenia Punk Rock Holiday

08.08.2025 Villmar Germany Tells Bells Festival

Born From Pain

09.02.2025 Kuurne – Belgium Kubox

11.04.2025 Wien – Austria Szene Wien

Napalm Death – Campaign For Musical Destruction 2025 mit Crowbar, Brat

05.02.2025 – Köln, Germany – Essigfabrik

06.02.2025 – Utrecht, The Netherlands – Tivoli

07.02.2025 – Leer, Germany – Zollhaus Leer

08.02.2025 – Meisenthal, France – Halle Verrière

09.02.2025 – Stuttgart, Germany – Im Wizemann

11.02.2025 – Hamburg, Germany – Markthalle

12.02.2025 – Malmö, Sweden – Plan B

13.02.2025 – Leipzig, Germany – Felsenkeller

14.02.2025 – Berlin, Germany – Astra Kulturhaus

15.02.2025 – Nürnberg, Germany – Löwensaal

16.02.2025 – Prague, Czech Republic – SaSaZu Club

18.02.2025 – Warsaw, Poland – Progresja

19.02.2025 – Košice, Slovakia – Collosseum Club

20.02.2025 – Budapest, Hungary – Dürer Kert

21.02.2025 – Linz, Austria – Posthof – Zeitkultur am Hafen

22.02.2025 – Padova, Italy – Hall

23.02.2025 – München, Germany – Kulturzentrum Backstage

24.02.2025 – Pratteln, Switzerland – Z7 Konzertfabrik

26.02.2025 – Barcelona, Spain – Apollo

27.02.2025 – Bordeaux, France – Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

28.02.2025 – Angoulême, France – La Nef

01.03.2025 – Vauréal, France – Le Forum

02.03.2025 – Antwerp, Belgium – Trix

04.03.2025 – Dublin, Ireland – Academy

05.03.2025 – Glasgow, United Kingdom – Clyde Room

06.03.2025 – Newcastle upon Tyne, United Kingdom – Newcastle University

07.03.2025 – London, United Kingdom – Electric Brixton

08.03.2025 – Liverpool, United Kingdom – O2 Academy Liverpool

09.03.2025 – Birmingham, United Kingdom – O2 The Institute

Carcass

15.01.2025 – Antwerp Belgium Trix

16.01.2025 – Stuttgart Germany Lka.Longhorn

17.01.2025 – Zürich Switzerland Meh Suff! Winter Festival

18.01.2025 – Audincourt France Le Moloco

19.01.2025 – Saint.Jean.De.Védas France Salle Victoire 2

21.01.2025 – Rennes France L’Étage

23.01.2025 – Barcelona Spain Sala Razzmatazz

24.01.2025 – Pamplona (Villava, Navrra) Spain Sala Totem Aretoa

25.01.2025 – Murcia Spain Garage Beat Club

26.01.2025 – Sevilla Spain Sala Custom

27.01.2025 – Lisbon Portugal Music Station

28.01.2025 – Porto Portugal Bourbon Room Porto

29.01.2025 – Madrid Spain Sala La Riviera

30.01.2025 – Toulouse (Ramonville.Saint.Agne) France Le Bikini

31.01.2025 – Biarritz France L’Atabal

01.02.2025 – Paris France Mondial Du Tatouage

02.02.2025 – Drachten The Netherlands Poppodium Iduna

03.02.2025 – Oignies France Le Métaphone

08.06.2025 – Maastricht The Netherlands South Of Heaven Open Air

Cock Sparrer

20.09.2025 – Berlin Germany Punk And Disorderly Festival (Astra)

Cockney Rejects

21.02.2025 – Germasogeia Cyprus Music Hall Limassol

15.03.2025 – Tàrrega Spain Adictes Fest

22.03.2025 – Aalst Belgium Sint Annazaal Vzw

05.04.2025 – Vitry.Sur.Seine France Le Kilowatt

12.04.2025 – Leipzig Germany Felsenkeller

18.07.2025 – Olomouc Czech Republic Pod Parou Fest

19.07.2025 – Glaubitz Germany Back To Future Festival

22.11.2025 – Eindhoven The Netherlands Revolution Calling Festival

Crushing Caspars

23.05.2025 – Frankfurt / Oder Germany Hfa-Festival „Affentanz 3“

12.06.2025 – Gardelegen Germany Metal Frenzy Open Air

25.07.2025 – Železný Brod Czech Rep. Iron Metal Fest

Die Kassierer

01.03.2025 – Münster Germany Skaters Palace

28.03.2025 – Berlin Germany Astra Kulturhaus

29.03.2025 – Cottbus Germany Gladhouse Cottbus

19.04.2025 – Hamburg Germany Große Freiheit

04.07.2025 – Ballenstedt Germany Rockharz

02.08.2025 – Wacken Germany Wacken Open Air

15.08.2025 – Loburg Germany Spirit Festival

Discipline

12.04.2025 – Leipzig Germany Felsenkeller

Dri

19.07.2025 – Tallinn Estonia Paavli Kultuurivabrik

Exa

12.07.2025 – Königsee Germany Mur Open Air

Fistfull Of Teutoic-Metal

24.01.2025 – Osnabrück Germany Bastard Club

25.01.2025 – Annaberg-Buchholz Germany Alte Brauerei

31.05.2025 – Saarbrücken Germany Garage

H2o

27.06.2025 – Münster Germany Vainstream Rockfest

28.06.2025 – Ysselsteyn The Netherlands Jera On Air

Hatebreed

06.06.2025 – Gdansk Poland Mystic Festival

19.06.2025 – Dessel Belgium Graspop Metal Meeting

27.06.2025 – Leipzig Germany Impericon Festival

Herzblut

07.06.2025 – Hamburg Germany Gott Sei Punk Festival

19.12.2025 – Lübeck Germany Rider’s Café

Hometown Crew

26.04.2025 – Kinosaal Mieste Gardelegen Germany

09.05.2025 – Gulfhaus Vechta Germany

31.05.2025 – Livestage Innsbruck Austria

14.06.2025 – Helios 37 Köln Germany

15.06.2025 – Klub.K Malle Belgium

16.06.2025 – Béi Chéz Heinz Hannover Germany

17.06.2025 – Willemeen Arnhem Netherlands

18.06.2025 – Monkeys Music Club Hamburg Germany

19.06.2025 – Barrák Music Club Ostrava Czech Republic

Ignite

04.07.2025 – Goniądz Poland Rock Na Bagnie

05.07.2025 – Nürnberg Germany Save The Core Festival

06.07.2025 – Hünxe Germany Ruhrpott Rodeo

10.07.2025 – Bremen Germany Tower Musik Club

11.07.2025 – Emmen The Netherlands Pitfest

08.08.2025 – Villmar Germany Tells Bells Festival

King Parrot

07.02.2025 – Berlin Germany Max-Schmeling Halle

09.02.2025 – Düsseldorf Germany Mitsubishi Electric Hall

10.02.2025 – Forest Belgium Forest National

12.02.2025 – Casalecchio Di Reno Italy Unipol Arena

13.02.2025 – Zürich Switzerland Hallenstadion

15.02.2025 – Paris France Adidas Arena

18.02.2025 – Glasgow United Kingdom Ovo Hydro

19.02.2025 – Leeds United Kingdom First Direct Arena

21.02.2025 – Dublin Ireland 3arena

23.02.2025 – Birmingham United Kingdom Bp Pulse Live

25.02.2025 – London United Kingdom Ovo Arena Wembley

Madball

31.01.2025 – London United Kingdom The Dome

01.02.2025 – Birmingham United Kingdom The Asylum

02.02.2025 – Glasgow United Kingdom Audio Glasgow

03.02.2025 – Milton Keynes United Kingdom The Craufurd Arms

04.02.2025 – Bristol United Kingdom The Exchange

05.02.2025 – Brighton United Kingdom The Hope & Ruin

06.02.2025 – Manchester United Kingdom Rebellion

07.02.2025 – Leeds United Kingdom Boom Leeds

08.02.2025 – Norwich United Kingdom The Waterfront

14.05.2025 – Madrid Spain Copérnico The Club

15.05.2025 – Vitoria-Gasteiz Spain Sala Jimmy Jazz

16.05.2025 – Barcelona Spain Poble Espanyol

17.05.2025 – Antwerpen Belgium Antwerp Metal Festival

31.07.2025 – Râșnov Romania Rockstadt Extreme Fest

07.08.2025 – Tolmin Slovenia Punk Rock Holiday

Maid Of Ace

28.06.2025 – Tábor Czech Republic Mighty Sounds

04.07.2025 – Hünxe Germany Ruhrpott Rodeo

Mark Foggo

14.08.2025 – Loburg Germany Spirit Festival

Master

13.02.2025 – Mannheim Germany 7er-Club

14.02.2025 – Neuenhaus Germany Ska Neuenhaus

27.02.2025 – Antwerp Belgium Kid’s Rhythm ’n‘ Blues Kaffee

28.02.2025 – Vechta Germany Gulfhaus

02.03.2025 – Kassel Germany Goldgrube

05.03.2025 – Katowice Poland Piaty Dom

06.03.2025 – Wroclaw Poland Liverpool

08.03.2025 – Innsbruck Austria Livestage

09.03.2025 – Bratislava Slovakia Randal Club

10.03.2025 – Cluj-Napoca Romania Form Space

11.03.2025 – Bucharest Romania Quantic

12.03.2025 – Sofia Bulgaria Grindhouse Skateclub

13.03.2025 – Novi Sad Serbia Fabrika

14.03.2025 – Rijeka Croatia Palach

19.03.2025 – Karlsruhe Germany Alte Hackerei

21.03.2025 – Bischofswerda Germany East Club

07.06.2025 – Heinsdorfergrund Germany Chronical Moshers

Memoriam

03.05.2025 – Vechta Germany Gulfhaus

03.07.2025 – Ballenstedt Germany Rockharz

Mäd Lynx

17.07.2025 – Glaubitz Germany Back To Future Festival

Perkele

02.08.2025 – Löbnitz Germany Full Rewind Festival

Pro-Pain

11.04.2025 – Bomal-Sur-Ourthe Belgium Durbuy Rock Festival

05.07.2025 – Ballenstedt Germany Rockharz

11.07.2025 – Utrecht The Netherlands Db’s Oefenstudio’s, Concertzaal & Muziekcafé

09.08.2025 – Büdesheim Germany Krawall’o’rock Open Air

Rebellion Tour

27.02.2025 – Berlin Germany Astra Kulturhaus

28.02.2025 – Kraków Poland Kwadrat. Students Club

01.03.2025 – Dresden Germany Tante Ju

02.03.2025 – Prague Czech Republic Lucerna Music Bar

03.03.2025 – Wien Austria Arena Wien

04.03.2025 – München Germany Kulturzentrum Backstage

05.03.2025 – Saarbrücken Germany Garage

06.03.2025 – Aarau Switzerland Kiff

07.03.2025 – Kortrijk Belgium Event Hall Depart

08.03.2025 – Essen Germany Weststadthalle Essen

09.03.2025 – Maastricht Netherlands Muziekgieterij

Red London

01.03.2025 – Berlin Germany So36

Rotten Sound

21.01.2025 – Rennes France L’étage

23.01.2025 – Barcelona Spain Sala Razzmatazz

24.01.2025 – Pamplona ( Villava, Navrra ) Spain Sala Totem Aretoa

25.01.2025 – Murcia Spain Garage Beat Club

26.01.2025 – Sevilla Spain Sala Custom

27.01.2025 – Lisbon Portugal Music Station

28.01.2025 – Porto Portugal Hard Club

29.01.2025 – Madrid Spain Sala La Riviera

30.01.2025 – Toulouse ( Ramonville-Saint-Agne ) France Le Bikini

31.01.2025 – Biarritz France L’atabal

01.02.2025 – Paris France Mondial Du Tatouage

02.02.2025 – Drachten The Netherlands Poppodium Iduna

03.02.2025 – Oignies France Le Métaphone

Rykers

09.08.2025 – Jaroměř Czech Republic Brutal Assault Festival

Sham 69

18.07.2025 – Glaubitz Germany Back To Future Festival

19.07.2025 – Glaubitz Germany Back To Future Festival

Seberian Meat Grinder

24.03.2025 – Plymouth United Kingdom The Junction

31.03.2025 – London United Kingdom New Cross Inn

Sir Reg

08.02.2025 – Deventer Netherlands Burgerweeshuis

28.02.2025 – Szczecin Poland Centrum Kultury Krzywy Gryf

01.03.2025 – Saalfeld/Saale Germany Klubhaus Der Jugend

02.03.2025 – Vechta Germany Gulfhaus

03.03.2025 – Kassel Germany Goldgrube

05.03.2025 – Karlsruhe Germany Scruffy’s Irish Pub

07.03.2025 – Aarburg Switzerland Musigburg

08.03.2025 – Essen Germany Don’t Panic Club & Pub

25.04.2025 – Bremen Germany Tower Musik Club

26.04.2025 – Unterwaldhausen Germany Querbeat Festival

Slapshot

13.06.2025 – Torgau Germany Ain’t Like You Festival

05.07.2025 – Nürnberg Germany Save The Core Festival

21.11.2025 . Eindhoven The Netherlands Revolution Calling Festival

22.11.2025 – Eindhoven The Netherlands Revolution Calling Festival

Stomper 98

15.03.2025 – Los Angels Usa L.a. Punkinavasion

13.06.2025 – Gardelegen Germany Metal Frenzy Open Air

27.06.2025 – Tábor Czech Republic Mighty Sounds

29.06.2025 – Tábor Czech Republic Mighty Sounds

05.09.2025 – Bologna Italy Sottotetto Sound Club

19.09.2025 – Berlin Deutschland Punk And Disorderly Festival

20.09.2025 – Berlin Deutschland Punk And Disorderly Festival

Street Dogs

29.06.2025 – Tábor Czech Republic Mighty Sounds