Night Demon: veröffentlichen Coverversion von Thin Lizzy’s „The Sun Goes Down“

Am 25. März werden die südkalifornischen Metal-Meister Night Demon ein spezielles Compilation-Album mit dem Titel Year Of The Demon veröffentlichen. Diese 10-Track-Sammlung besteht aus den fünf 7″-Singles der Band aus dem Jahr 2020 und enthält Originalsongs, Coverversionen und bisher ungehörte Live-Aufnahmen. Als Vorgeschmack auf das Album hat Night Demon eine neue Single veröffentlicht – eine Coverversion des Thin Lizzy-Klassikers The Sun Goes Down:

Jarvis Leatherby (Gesang, Bass) kommentiert:

„2020 war sicherlich in vielerlei Hinsicht das ‚Jahr des Dämons‘! Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass wir (fünf) 7″-Singles in einem Kalenderjahr veröffentlichen würden, und niemals hätten sich unsere Fans vorstellen können, dass eine der am härtesten tourenden Bands des letzten Jahrzehnts (zusammen mit dem Rest der Welt) von diesem Virus, der unser Leben verteufelt hat, außer Gefecht gesetzt werden würde. Wir sind stolz darauf, diese Songs endlich als komplette Sammlung zu veröffentlichen und auch die seltenen B-Seiten aufzunehmen, die nur auf dem Plattenspieler eines Sammlers das Licht der Welt erblickten. Auf das Jahr 2022 und die Zukunft, die uns allen etwas mehr Hoffnung gibt. Wir haben noch viel vor in diesem Jahr!“

Year Of The Demon Formate:

Digitales Album, Ltd. CD Edition

Black LP, Silver LP [limitierte Auflage: erhältlich bei Nuclear Blast (100 Einheiten) und in den USA (1000 Einheiten)]

(100 Einheiten) und in den USA (1000 Einheiten)] Lilac LP [limitierte Auflage: erhältlich bei CM Distro (500 Einheiten)]

(500 Einheiten)] Sky Blue LP [limitierte Auflage: bandexklusiv (300 Einheiten)]

Hier geht es zur Tracklist:

Pre-Order: hier