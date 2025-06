Night Demon: kündigen Box-Set „Curse Of The Damned Ultimate Edition“ an

Night Demon aus Südkalifornien haben über ein Jahrzehnt damit verbracht, ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound zu perfektionieren und ist zu Recht zum Aushängeschild der New Wave of Traditional Heavy Metal-Bewegung geworden. Ihr erstes Studioalbum, Curse Of The Damned, wurde 2015 veröffentlicht und entwickelte sich schnell zum Maßstab für jeden echten Heavy Metal-Fan.

Jetzt, mit drei Studioalben und einem Live-Album im Gepäck, freuen sich Night Demon, Curse Of The Damned auf epische Weise zu feiern. Dieses spezielle 10th Anniversary Box Set enthält viele bisher unveröffentlichte Gegenstände, darunter mehrere Vinyls, CDs, eine Kassette, eine DVD, vier Poster, ein Comicbuch und vieles mehr.

Die Band traf die mutige Entscheidung, drei verschiedene Vinyl-Varianten des Albums anzubieten, von denen jede ihre eigene Geschichte erzählt. Tatsächlich vermitteln diese drei Versionen fast die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Curse Of The Damned als Werk.

Die Run For Your Life Sessions sind eine vollständig ausgearbeitete Aufnahme des Albums, die bis jetzt nie veröffentlicht wurde. Nach der Fertigstellung stellte die Band fest, dass die Überproduktion dieses Projekts nicht ihrem rohen, ungebändigten Sound entsprach, und so verschwand es in den Archiven.

Sie nahmen das Album komplett neu auf und schufen das Original Master, das die Band vor zehn Jahren der Welt präsentierte. Jetzt, ein Jahrzehnt später, hat der 10th Anniversary Remix der Band die einzigartige Gelegenheit gegeben, Curse so neu zu interpretieren, wie sie es sich immer erträumt hatten.

Der Frontmann und Bassist Jarvis Leatherby sagt: „When compiling this box set, we wanted to make sure it was a definitive representation of our debut full length album and touring cycle with nothing left on the table. Our purpose was to over-deliver on value and keep the price point as low as possible. For the fans that have pushed us along in our journey for the past ten years, this is for you. Thank you!“

Die Curse Of The Damned – Ultimate Edition Box Set wird am 5. September 2025 in den Geschäften erhältlich sein und kann jetzt vorbestellt werden. Die Auflage ist auf 1.000 handnummerierte Exemplare limitiert. Als besonderes Gimmick erscheint zusätzlich zum Release die Action-Figur Axe Wielding Eugene.

Die Trackliste zu diesem Box-Set findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

In einer detaillierten Sonderausgabe wird der Night Demon Heavy Metal Podcast tief in das Material und die Einzelheiten der Box eintauchen. Eine neue Staffel mit Episoden zu Curse Of The Damned ist am 13. Juni gestartet und wird ab sofort jeden Freitag mit einer brandneuen Episode fortgesetzt.

Night Demon werden an ausgewählten Terminen weltweit das Album Curse Of The Damned in voller Länge live präsentieren. Die Band feiert damit das zehnjährige Jubiläum dieses bedeutenden Werkes und lädt ihre Fans ein, Teil dieses besonderen Events zu werden.

Night Demon – Curse Of The Damned 10th Anniversary 2015 – 2025

July 12 – St. Johns, Newfoundland – The Rock House

July 26 – Freissenbüttel, Germany – Burning Q Festival

July 27 – London, England. – Helgi’s (Outsider Set)

July 28 – London England – Cart & Horses

July 30 – Transylvania, Romania – Rockstadt Extreme Fest

August 2 – Wacken Germany – Wacken Open Air – Sold Out!

August 3 – Limerick, Ireland – Dolan’s

August 4 – Dublin, Ireland – Grand Social

August 5 – Belfast, Northern Ireland – Voodoo

August 6 – Derry, Northern Ireland – Sandinos

August 9 – Cleveland, OH – Rock and Roll Hall of Fame

September 6 – Atlanta, GA – Prog Power USA – Sold Out!

October 24 – Ventura, CA – Frost and Fire V

Night Demon sind:

Jarvis Leatherby – Gesang, Bass

Armand John Anthony – Gitarren

Brian Wilson – Schlagzeug

Night Demon online:

www.instagram.com/nightdemonmetal

www.facebook.com/nightdemon