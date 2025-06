Buckcherry: haben mit „Machine Gun“ noch einen weiteren Song vom neuem Album veröffentlicht

Buckcherry haben ihre neue Single Machine Gun veröffentlicht, die vierte Auskopplung aus ihrem brandneuen elften Studioalbum Roar Like Thunder, das am 13. Juni über Earache Records erschienen ist. Seht euch das Video hier an:

Machine Gun kann hier gestreamt werden: https://earache.lnk.to/MachineGun

Sänger Josh Todd kommentierte die Single wie folgt: „Shootin’ the good boys down. Machine Gun handelt von einem heißen Mädchen, das nur auf böse Jungs steht; als Teenager in Südkalifornien gab es davon jede Menge.“

Über das neue Album sagte er weiter: „Wir haben bei diesem Album bewusst auf Balladen und Cover-Songs verzichtet. Roar Like Thunder rockt einfach, und das ist auch schon alles.“

Machine Gun folgt auf die vorherigen Singles Set It Free, Roar Like Thunder und Come On.

Mehr Informationen zu Buckcherry und ihrem brandneuen Album Roar Like Thunder findet ihr hier:

Buckcherry online:

https://www.facebook.com/buckcherry/

https://www.instagram.com/buckcherry/