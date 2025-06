In Flammen Open Air 2025: veröffentlichen die Tagesaufstellung für den 10.07 bis 12.07.2025

Die Festivalsaison ist in vollem Gange und auch das In Flammen Open Air öffnet vom 10. bis zum 12. Juli zum 19. Mal seine Tore für “Deutschlands Hellish Gartenparty”, das am Entenfang Torgau stattfindet. Dieses jährlich stattfindende Festival ist in den Kreisen der Death, Thrash und Black Metal Fans längst kein Unbekanntes mehr und so haben Thomas Richter und seine Crew auch dieses Jahr wieder ein Line-Up auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann.

Mit Hellhammer, Belphegor und Marduk hat man Headliner verpflichtet, die sich sehen lassen können. Aber auch das restliche Line-Up ist nicht von schlechten Eltern und bietet einen schönen Querschnitt der bereits genannten Genres. Abseits des Programms auf den Bühnen des In Flammen gibt es am Morgen des Samstags einen Hangover Run. Auch die jährliche Kaffee- und Kuchenrunde am Samstagmittag ist bereits seit Jahren ein Highlight, das von den Besuchern gerne angenommen wird. Die Tagesaufstellung findet ihr direkt hier: