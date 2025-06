Till Lindemann: veröffentlicht neue Single/Musikvideo „Und Die Engel Singen“

Zur Eröffnung der Festival-Saison veröffentlichte Till Lindemann am 11. Juni seine neue Single Und Die Engel Singen via Out Of Line Music, gemeinsam mit einem neuen Musikvideo auf seinem YouTube-Kanal. Seht euch das Video hier an:

Jetzt reinhören: https://Till-Lindemann.lnk.to/UndDieEngelSingen

Außerdem hat der Vorverkauf von CD, Vinyl und Merchandise begonnen. Die physischen Versionen von Und Die Engel Singen erscheinen am 08.08.2025 als Limited Picture Vinyl 7”, Limited Minimax Picture CD, Regular Vinyl 7” und Regular Maxi CD. Die limitierte Picture Vinyl 7” und limitierte Minimax Picture CD sind exklusiv im Out Of Line Shop erhältlich.

Im Sommer 2025 tritt Till Lindemann seine erste Solo-Festivaltour durch Europa an:

13.06.2025 Rockfest – Turku, FI

19.06.2025 Hellfest – Clisson, FR

21.06.2025 Metal Air – Uelzen, DE

22.06.2025 Graspop Metal Meeting – Dessel, BE

26.06.2025 Resurrection Fest – Galicia, ES

28.06.2025 Evil Live Festival – Lissabon, PT

29.06.2025 Rock Imperium Festival – Cartagena, ES

04.07.2025 openErfurt – Erfurt, DE

06.07.2025 Lucca Summer Festival – Lucca, IT

11.07.2025 Masters of Rock – Vizovice, CZ

Tickets: www.till-lindemann.com

Ab Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner Meine Welt Tour durch ganz Europa erleben, mit Special Guest Aesthetic Perfection

29.10.2025, Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, DE

31.10.2025, Ziggo Dome, Amsterdam, NL

02.11.2025, Sportpaleis, Antwerp, BE

04.11.2025, OVO Arena Wembley, London, GB

06.11.2025, Festhalle, Frankfurt, DE

08.11.2025, Westfalenhalle, Dortmund, DE

10.11.2025, Messe Dresden, Dresden, DE

13.11.2025, Sant Jordi Club, Barcelona, ES

15.11.2025, Palacio Vistalegre, Madrid, ES

20.11.2025, Adidas Arena, Paris, FR

21.11.2025, PSD Bank Dome, Dusseldorf, DE

23.11.2025, Barclays Arena, Hamburg, DE

25.11.2025, Olympiahalle, Munich, DE

27.11.2025, Arena Nürnberger Versicherung, Nuremberg, DE

29.11.2025, Wiener Stadthalle, Vienna, AT

01.12.2025, Tauron Arena, Krakow, PL

02.12.2025, MVM Dome, Budapest, HU

04.12.2025, Romexpo, Bukarest, RO

06.12.2025, Ülker Sports Arena, Istanbul, TR

08.12.2025, Arena 8888, Sofia, BG

10.12.2025, Arena, Zagreb, HR

12.12.2025, Alcatraz, Milan, IT

14.12.2025, Hallenstadion, Zurich, CH

16.12.2025, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, DE

18.12.2025, O2 Arena, Prague, CZ

07.01.2026, Almaty Arena, Almaty, KZ

09.01.2026, Axelon Karting Centre Anhor Park, Tashkent, UZ

11.01.2026, Sports Palace, Tbilisi, GE

Tickets: www.till-lindemann.com