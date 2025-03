Buckcherry: haben Video zum Titeltrack des neuen Albums veröffentlicht

Nach der weltweiten Anerkennung für ihre Veröffentlichung 2023, Vol. 10, kündigen Buckcherry den 13. Juni als Veröffentlichungstermin für ihr elftes Album Roar Like Thunder an.

Wie Vol. 10 und sein Vorgänger Hellbound wurde auch Roar Like Thunder in Nashville in den Sienna Studios aufgenommen und von Marti Frederiksen produziert. Alle zehn Titel wurden von Sänger Josh Todd, Gitarrist Stevie D und Frederiksen geschrieben.

Das Album wird in Nordamerika von Round Hill Records, in Japan von Sony Japan und im Rest der Welt von Earache Records veröffentlicht.

Ein Video zum Titeltrack wurde in Los Angeles von Regisseur Tom Flynn gedreht. Das Video kann hier angesehen werden:

Buckcherry ist eine Band, die ständig auf Tournee ist, sei es bei riesigen Headliner-Tourneen oder an der Seite von Künstlern wie Steel Panther und Alice Cooper. Trotzdem hat die Band irgendwie die Zeit gefunden, ihr elftes Studioalbum Roar Like Thunder aufzunehmen.

In den 2020er-Jahren wurde die Band immer erfolgreicher: Mit Hellbound aus dem Jahr 2021 erreichte sie ihr erstes Album in den Top 40 des Vereinigten Königreichs, und 2024 spielten sie ausverkaufte Shows und buchten größere Veranstaltungsorte für ihre erste Tournee durch das Vereinigte Königreich und Australien seit fünf Jahren, um ihr neuestes Album Vol. 10 zu promoten. Außerdem feierten Buckcherry in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum ihres mehrfach mit Platin ausgezeichneten Albums 15. Das Album wurde mit neu aufgenommenen Bonustiteln neu aufgelegt und war weltweit erstmals auf Vinyl erhältlich, was ihm den Einstieg in die UK Rock & Metal Album Charts auf Platz 5 bescherte.

Der Nachfolger von Vol. 10 (das sich in zehn offiziellen Charts platzieren konnte, darunter Platz 4 in den UK Rock and Metal Album Charts und Platz 6 in den UK Independent Album Charts) wird mit Roar Like Thunder voraussichtlich keine Ausnahme in dieser Reihe von Erfolgen sein. Die zweifach für einen Grammy nominierte Band kehrte in die Sienna Recording Studios in Nashville zurück, um zusammen mit ihrem langjährigen Songwriting-Partner und renommierten Produzenten Marti Frederiksen [Aerosmith, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne] und dessen Sohn Evan Frederiksen das Album aufzunehmen. Herausgekommen ist ein Album, das vor heißem Rock’n’Roll nur so strotzt. Das Album wurde von Anthony Focx (Metallica, Aerosmith) gemastert.

Von der schwülstigen Prahlerei von I Go Boom und den honigsüßen Riffs von Blackout bis hin zum AC/DC-Stampfen von Come On und dem rasenden Rhythmus des Titeltracks, der einem entgleitenden Zug gleicht, zeigt Roar Like Thunder eine Band, die an mehr Tagen im Jahr Live-Rock’n’Roll auf die Bühne bringt, als die Sonne in Großbritannien scheint, und diese Energie im Studio wie eine Rakete zündet.

Frontmann Josh Todd, dessen äußerst feines Gespür für Melodien und diszipliniertes tägliches Gesangstraining dafür sorgen, dass seine stimmliche Leistung so beeindruckend bleibt, wie man sie erstmals auf dem gleichnamigen Debütalbum der Band im Jahr 1999 gehört hat, kommentiert: “Roar Like Thunder rocks from beginning to end. It grooves, it thumps, and there is subject matter in each song everyone can relate to. Strap in and enjoy the ride.“

Stevie Dacanay, Gitarrist und Co-Autor der Band mit Josh, bekräftigt: “It’s the pure, uncut, rock’n’roll music you’ve been jonesing for…”

Buckcherry, vervollständigt durch Billy Rowe (Gitarre), Kelly LeMieux (Bass) und Francis Ruiz (Schlagzeug), werden Roar Like Thunder am 13. Juni 2025 veröffentlichen.