Buckcherry: haben das Video zu „Set It Free“ veröffentlicht

Buckcherry haben die dritte Single Set It Free samt Video aus ihrem kommenden elften Studioalbum Roar Like Thunder veröffentlicht, das am 13. Juni erscheint. Zum Song Set It Free: Das Video wurde in Los Angeles gedreht und von Tom Flynn inszeniert. Es folgt auf die Videos zu den Songs Roar Like Thunder und Come On und kann hier angesehen werden:

Roar Like Thunder wurde in Nashville aufgenommen und von Marti Frederiksen produziert, der auch die beiden vorherigen Alben der Band Hellbound und Vol. 10 produziert hat. Das Album wird in Nordamerika von Round Hill, in Japan von Sony Japan und im Rest der Welt von Earache veröffentlicht. Buckcherry beenden derzeit eine Kanada-Tournee, bei der sie gemeinsam mit Steel Panther als Headliner auftreten. Anschließend wird die Band eine Sommertournee durch die USA starten.

Weitere Infos zu Buckcherry auf Time For Metal: