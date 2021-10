Buckcherry: neues Bonnie and Clyde Video für „Gun“

Buckcherry präsentieren das Video zum Track Gun aus ihrer aktuellen Album Hellbound. Es ist bereits das vierte Video, zuvor gab es bereits Clips für So Hott, Hellbound und Wasting No More Time.

Gun ist eine Hommage an die Heldentaten der legendären Bankräuber Bonnie und Clyde aus den 1930er-Jahren. Das von Stephen Wiggins geschnittene Video zeigt Live-Aufnahmen der Band vom diesjährigen Summerfest in Milwaukee und historische Wochenschauaufnahmen von Bonnie und Clyde aus den 1930er Jahren.

Buckcherry touren derzeit in Kanada im Rahmen ihrer 110 Shows umfassenden Hellbound Tour 2021 auf. Die nordamerikanischen Termine enden am 13. November und die Band wird das Jahr 2021 mit 11 Shows in Großbritannien abschließen. Alle Termine findet ihr hier.

Hellbound ist das erste Album, das Buckcherry mit ihren neuen Labelpartnern Round Hill Records in Nordamerika, Earache Records in Großbritannien, Europa und Australien sowie Sony Japan in Japan veröffentlicht. Vorbestellungen für Hellbound beginnen mit mehreren Bundle-Optionen, einschließlich exklusiver neuer Merch-Designs und limitierter Rauch-Vinyl-Edition. Die größte Auswahl hat der Shop von Earache, bei uns kann man u.a. hier vorbestellen.

Unsere Meinung zu Hellbound: