Florian Grey: veröffentlichen neues Album „Beautiful Nightmares“ am 23.05.2025

Florian Grey nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise zwischen Licht und Schatten.

Düster und zugleich zugänglich, modern und doch zeitlos – sie meistern die Balance zwischen melancholischer Tiefe und warmer Eingängigkeit, hymnischem Rock und metallischer Härte.

Mit ihrem vierten Studioalbum entführt die Band ihre Hörer in eine musikalische Welt, die härter, melodischer und direkter ist als je zuvor.

Durch das neu aufgestellte Line-Up präsentieren sich Florian Grey facettenreicher denn je, bleiben dabei jedoch ihrer einzigartigen Stil-DNA treu.

Persönlicher und vielschichtiger als je zuvor:

Das Album ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die Themen wie Schmerz, Sehnsucht, Verführung und Versuchung auf eindrucksvolle Weise musikalisch umarmt.

Gleichzeitig wird es zu einer Hommage an die Liebe und die Mystik der Albträume.

Jeder einzelne Track ist ein kleines Kunstwerk – wie Nosferatu, der auf Andy Warhol trifft (z. B. in Dead By Dawn).

Das neue Album zeigt eine Entwicklung hin zu einem breiteren, zugleich fokussierteren Klangspektrum, das sowohl langjährige Fans begeistert als auch neue Hörer in den Bann zieht.

„Beautiful Nightmares ist ein Album, das aus den Tiefen der Seele kommt. Es handelt von den dunklen Seiten der menschlichen Natur, aber auch von der Kraft, die in den Schatten verborgen liegt“, beschreibt Florian Grey die Essenz ihres neuen Werkes.

Beautiful Nightmares ist ein beeindruckendes Zeugnis für die Kreativität und die künstlerische Tiefe der Band.

Eine musikalische Verschmelzung von Dunkelheit und Licht:

Mit Songs, die zum Nachdenken anregen und auch mitreißen, beweisen Florian Grey ihre künstlerische Reife und ihre Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Ein absolutes Muss für alle Fans von Rock und Metal mit Tiefgang!

Beautiful Nightmares erscheint am 23.05.2025 über NoCut Entertainment.

Beautiful Nightmares Tour 2025

presented by Sonic Seducer, MusiX, Slam & NoCut

23rd May 2025 Hannover – Subkultur *

24th May 2025 Stuttgart – Club Zentral **

25th May 2025 München – Backstage Club **

28th May 2025 Berlin – Cassiopeia ***

29th May 2025 Hamburg – LOGO ***

30th May 2025 Leipzig – Hellraiser ***

31st May 2025 Frankfurt – Nachtleben ***

Support: * Mystigma | ** Sorrownight | *** Rain Diary

Line-Up:

Florian Grey – Vocals

Tom LePaul – Guitar

Andy Darkh – Drums

Dominik Dopita – Bass