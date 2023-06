Florian Grey: präsentieren neue Single mit Video „Lie To Me“

Mit einem Paukenschlag der Extraklasse melden sich die geheimnisvollen Dark Rocker von Florian Grey zurück! Heute erscheint ihre neue Single Lie To Me, welche ein Vorbote auf das für den 08.09. angekündigte Album Destroying Kingdoms ist.

Lie To Me erzählt die Geschichte von jemandem, der sich selbst und alle Menschen um ihn herum belügt. Er so tut, als wäre er ein großartiger Mensch, aber es ist eine Illusion einer Person, die narzisstisch, egomanisch, arrogant und hinterhältig ist. Eine wahre Geschichte. Dieser Song sollte genau jener Person, der er gewidmet ist, einen Spiegel vorhalten.

Was für ein Auftakt! Der charismatische Frontmann Florian zieht dich von der ersten Sekunde in seinen Bann und lässt dich in Lie To Me tief in seine Seele blicken. Mit dieser krachenden Hymne warnt er dich vor der Falschheit einiger Menschen und gibt dir den Rat hinter ihre Fassade zu schauen.

Bestellt euch das Album als CD und limitierte Fanbox jetzt vor: https://nocut.shop/de/Florian-Grey

Florian Grey sind:

Florian Grey – Vocals

Von Marengo – Guitar

Simon Zlotos – Bass/Piano

