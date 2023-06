Code Orange: veröffentlichen zwei neue Singles „Grooming My Replacement“ und „The Game“

Die aus Pittsburgh in den USA stammenden Code Orange veröffentlichen gleich zwei neue Singles: Grooming My Replacement und The Game über Blue Grape Music – HIER kann man sich die Songs anhören. Frontmann Jami Morgan beschreibt die beiden neuen Tracks als „the bug infested subconscious of a band on the run from its past and future“. Die organische Produktion kollidiert mit chaotischen Riffs und so bilden die Tracks den gehärteten Kokon, der die Schönheit schützt, die bald Gestalt annehmen wird. Zu beiden Tracks gibt es Visualizer, die man sich HIER ansehen kann.

Die beiden neuen Singles folgen auf die Veröffentlichung von What Is Really Underneath?, einem teils als Remix, teils als Soundtrack konzipierten Begleitalbum zu dem 2020 erschienenen Underneath.

Das Album, das im Februar erschienen ist, taucht tiefer in das Underneath-Universum ein und wurde von einem vierzehnminütigen, animierten Kurzfilm begleitet.

Das Projekt wurde von The Fader, Revolver, Stereogum, Consequence of Sound, Paper Magazine und vielen anderen hoch gelobt. Der ebenfalls von der Kritik gefeierte Vorgänger Underneath brachte der Band eine Grammy-Nominierung, bahnbrechende Live-Stream-Auftritte inmitten der Pandemie, Touren mit Slipknot, $Uicideboy$ und Korn, ihr Coachella-Debüt und vieles mehr ein.

Code Orange werden im Juni zusammen mit Loathe auf Co-Headliner Tour nach Deutschland kommen.

Code Orange & Loathe

18.06. Frankfurt, Batschkapp

19.06. Berlin, Hole 44

20.06. München, Backstage Halle

21.06. Köln, Gebäude 9

29.06. Hamburg, Logo (ohne Loathe | Support: Soul Glo & Militarie Gun)

