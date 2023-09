Code Orange: veröffentlichen neuen Song + Video „Mirror“

Am 29. September erscheint das neue Code Orange Album The Above über Blue Grape Music. Heute hat die Band den brandneuen Song Mirror inklusive Video veröffentlicht, einem weiteren Puzzleteil des Albums. Unter der Regie des Visual/Audio-Kollektivs der Band, Nowhere2run, liefert Reba Meyers eine mitreißende Gesangsperformance ab. Im Video finden Live-Action, Stop-Motion, Claymation und Rotoscoping Verwendung und schaffen einen fesselnden Widerspruch von Isolation inmitten von prächtigen Farben. Nowhere2run besteht aus Frontmann Jami Morgan, Keyboarder Eric „Shade“ Balderose und Kameramann Eric Robbins.

Reba sagt über Mirror: „Dieser Song hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Für mich ist es der Höhepunkt meines bisherigen Schaffens in dieser Band. Wirf einen Blick in den Spiegel, bist du gelangweilt?“

Jami Morgan fügt hinzu: „Mirror ist Nowhere2runs erste komplette Musikvideoproduktion, von der Konzeption bis hin zum endgültigen Schnitt. Es passt, dass wir uns einen Song vorgenommen haben, der sich dynamisch von allem unterscheidet, was Code Orange bisher gemacht haben. Er ist ein wenig weicher und ein wenig üppiger und Reba liefert eine kraftvolle Performance ab. Es ist ein weiteres wichtiges Teil des Puzzles, das The Above ausmacht.“

Mirror ist die Nachfolgesingle von Take Shape, auf der Billy Corgan als Gastsänger zu hören ist.

Mit The Above holt die Band zum großen Schlag aus und geht an die Grenzen ihrer Kreativität. Das Album wechselt mit Leichtigkeit zwischen Genres und Ideen – von Grunge-geschwängerten Rockhymnen über helle Acid-Trip-Elektronik bis hin zu Momenten extremen Chaos ist alles vertreten. Code Orange sind weit über den Punkt hinaus, an dem sie sich darum kümmern, von welchen Szenen sie akzeptiert oder in welche Genre-Schublade sie gesteckt werden. The Above ist der Beweis für die Naturgewalt, zu der die Band mittlerweile geworden ist, und erweitert ihr Klangnetz weiter als je zuvor. Zerstörung ist nicht der Endpunkt, sondern eher ein notwendiges Abreißen vorgefasster Meinungen, um neue Ideen zu pflanzen.

Das Album kann im Webstore der Band und im Blue Grape Music Store HIER vorbestellt werden – digital, als CD und in verschiedenen Vinyl-Varianten, darunter auch exklusive Exemplare.

Die Band kündigte kürzlich ihr erstes Musikfestival Code’s World an, das als Show zur Veröffentlichung ihres Albums in ihrer Heimatstadt dienen wird. Auf dem Festival werden handverlesene Lieblinge der Band auftreten, darunter Madball, E-Town Concrete, Vein.FM, 200 Stab Wounds, Pain Of Truth und viele mehr. Alle Infos und Tickets gibt es HIER.

The Above Tracklist:

1. Never Far Apart

2. Theatre Of Cruelty

3. Take Shape (feat. Billy Corgan)

4. The Mask Of Sanity Slips

5. Mirror

6. A Drone Opting Out Of The Hive

7. I Fly

8. Splinter The Soul

9. The Game

10. Grooming My Replacement

11. Snapshot

12. Circle Through

13. But A Dream…

14. The Above

Mehr über Code Orange:

Website | Instagram | Facebook