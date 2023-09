After Infinity: veröffentlichen die Single „A Game Of Chess“

Die Finnische Symphonic-Power-Metal-Band After Infinity hat ihre Debütsingle A Game Of Chess durch Mauste Records veröffentlicht. In diesem Lied geht es um eine Person, die unfreiwillig in einen Krieg geschickt wird, der für sie keinen Sinn ergibt. Musikalisch fängt das Lied die wesentlichen After Infinity Elemente ein: schwere Riffs, wunderschöne Melodien und einige Proggy-Tricks, um es aufzupeppen. Es war Mikael Salo, einer der derzeit besten finnischen Sänger der Szene, eine Ehre, auf dem Track singen zu dürfen!

After Infinity ist eine Band, die vom Gitarristen und Songwriter Zsolt Szilagyi gegründet wurde, der für seine Arbeit mit Dreamtale und Frozen Factory bekannt ist. Die Musik der Band umfasst ein breites Spektrum an Power- und Heavy-Metal-Stilen und bietet dynamische Kompositionen, die schwere Gitarrenriffs, epische Orchestrierungen und kraftvollen Gesang nahtlos mit sanften Klaviermelodien und gefühlvollem Gesang verbinden. Ihre eingängigen und wunderschönen Melodien werden die Zuhörer mit Sicherheit in ihren Bann ziehen.

Musik, Text und Arrangement von Zsolt Szilagyi. Gemischt und co-produziert von Benji Connelly (Everfrost, Metal De Facto) und gemastert von Mika Jussila in den Finnvox Studios. Foto von Lauri „Läpä“ Koivusalo. Logo von Musicpro1o1. Artwork von Zsolt Szilagyi.

Für Fans von: Arion, Beast In Black, Sonata Arctica, Symphony X, Dream Theater und Dreamtale!

After Infinity sind:

Mikael Salo – Gesang (Gast)

Zsolt Szilagyi – Gitarre, Keyboards, Co-Produzent

Roi Partanen – Bass

Gideon Ricardo – Orchestrierungen

