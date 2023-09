Monster Festival: am 6. und 7. Oktober steigt das Event zum nunmehr 15. Mal in Geiselwind

2009 startete das Monster Festival in Geiselwind und ist seitdem immer am ersten Wochenende im Oktober ein szeneübergreifendes Rock-Mekka aus den Sparten Heavy Metal, Deutsch- und Punkrock. In diesem Jahr werden 15 unnachahmliche Jahre Monster Festival mit einem monströsen Line-Up und 500 Litern Freibier gefeiert.

Die Welt macht Spaß, man muss sie nur zu feiern wissen – nach diesem Motto wird am 6. + 7. Oktober 2023 im Eventzentrum Geiselwind eine mit Bier durchtränkte und von lauten Mitsing-Stimmen erfüllte Party gefeiert. Auf der Bühne stehen dabei die deutschen Party Rock ’n‘ Metaller 9mm Assi Rock mit Melodien wie Dynamit und die Vollgas Rock ’n‘ Roller Kärbholz, die ihr im Juni erschienenes Album Kapitel 10: Wilde Augen im Gepäck haben. Neben weiteren Hochkarätern aus ihren jeweiligen Genren wie Artefuckt, Ohrenfeindt, Bad Jokers, Doppelbock und Ikke Hüftgold können sich Liebhaber energetischer Musik zum Mitsingen, Mitfühlen und Mittanzen über Streetcore made in Berlin von Toxpack freuen. Last but not least beweisen die Helden von Goitzsche Front, dass auch der Osten unnachgiebig rockt. Mit Warkings kommt multinationaler purer Power Metal auf das Monster Festival, der das musikalische Erlebnis perfekt abrundet.

Nicht nur in der großen Eventhalle, sondern auch auf dem weitläufigen Campground dreht sich zwei Tage lang alles um ehrliche, laute Live-Musik, Freunde und Partystimmung für Hartgesottene! Durch zahlreiche Food-Stände, Toni’s Gasthof um die Ecke und Fastfood-Lokale in der direkten Umgebung ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. In den Tankstellen-Shops des Autohof Strohofer können rund um die Uhr gekühlte Getränke, Snacks und allerlei Campingutensilien erworben werden.

Die 500 Liter Freibier werden dann am Samstag 1 Stunde vor Konzertbeginn bei einem Meet & Greet mit der Band 9mm ausgeschenkt.

Tausende treue Fans und das erstklassige Line-Up machen das Monster Festival zu DEM Live-Event im Oktober. Tickets sind unter diesem Link erhältlich: https://vivenu.com/event/monster-festival-2023-gcbkeg

Das Line-Up 2023 in der Übersicht:

9mm | Kärbholz | Toxpack | Goitzsche Front | Ikke Hüftgold | Warkings | Ohrenfeindt | Artefuckt | Bad Jokers | Dirk Maron (Wolfgang Petry Double) | Engel In Zivil | Wiens No. 1 | Doppelbock | Trip To Paradise | Brunhilde

Alle Infos immer unter: https://www.monsterfestival.de/