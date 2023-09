I, Destroyer – Cold, Dead Hands (EP)

Erst im Sommer erschienen ist die EP Cold, Dead Hands von I, Destroyer über das Label Eternal Death als Kassette und Download. Trotzdem wäre die EP wahrscheinlich in unserer Restekiste liegengeblieben, wenn ich nicht mal wieder Lust verspürt hätte, dort in den dunkelsten Ecken nach Beute zu suchen.

I, Destroyer sind (Black) Speed Thrasher aus Rhode Island (USA). Die 2003 von Barbaroz (Haxen, ex-Churchburn) gegründete Band hat in den Jahren seit der Gründung bis 2019 in verschiedenen Besetzungen vier Demos herausgebracht. Seit 2017 scheint man die Sache etwas ernster zu betrachten und agiert seitdem in der gleichen Besetzung. Die Herkunft aus der Black Metal Szene der Bandmitglieder sticht direkt hervor. So staubt es in ihrem Speed/Thrash Metal doch ganz schön schwarz. Geile hämmernde Aggression mit scharfen Thrash Riffs und einem höllischen Gesang.

Rau und stets auf Hochtouren, primitiv (im positiven Sinne) und trotzdem ordentlich produziert, würde ich diese erste EP von I, Destroyer bezeichnen. Die sechs Songs auf dieser EP machen eindeutig Lust auf mehr. Rätselt man vielleicht zu Beginn bei Oracle noch etwas, weiß man spätestens beim abschließenden Strike, wo es hier langgeht und wem die Stunde schlägt.

