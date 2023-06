Florian Grey: veröffentlichen neue Single „The Great Nowhere“

Nach dem Erfolg ihrer Single Lie To Me legen die deutschen HIM von Florian Grey jetzt mit ihrer Single The Great Nowhere nacht. Macht euch bereit für einen Song, der euch mit seiner gefühlvollen Geschichte und dem dazu passenden Kontrast aus eindringlichen Gesängen und einem satten Rock-Gewand gefangen nehmen wird.

The Great Nowhere ist ein fiktiver Song über neue Türen, die sich öffnen. Das Loslassen eines früheren Lebens und das Eintauchen in ein neues Leben voller neuer Empfindungen, Gefühle und Sehnsüchte. Allerdings ohne die Erinnerungen, gelernten Lektionen und Bindungen der vorherigen Inkarnation zu verlieren. Alles für die Liebe. The Great Nowhere ist inspiriert von einem Kurzroman von John William Polidori aus dem Jahr 1816.

Bestellt euch das brandneue Album Destroying Kingdoms (VÖ: 08.09.) als CD und limitierte Fanbox jetzt vor: https://nocut.shop/de/Florian-Grey