1414° – Paul Bradley Carr

Fazit

Diese Männer haben immer das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Jetzt erhalten sie endlich das, was sie aufgrund ihrer Handlungen und ihres Verhaltens verdienen. So lautet das Motto des Buches, was für meinen Geschmack gut eingefangen wurde. Bei der Thematik, die uns in den nächsten Jahren noch intensiver beanspruchen wird, ist dieser Triller ein guter Sprung in die digitale Welt voller unerwarteter Handlungen. Die Zielgruppe ist, meiner Meinung nach, jedoch eingeschränkt und diesen Weg geht Paul Bradley Carr ganz bewusst. Dafür ist der Thriller zeitgemäß, blickt auf die neuen kriminellen Möglichkeiten, ohne zu tief in die Thematik einzutauchen. Das Resultat ist, dass 1414° als ein moderner Thriller nicht übers Ziel hinausschießt. Über die Tiefe kann man vielleicht diskutieren. Die Handlung ist dafür gut nachvollziehbar und der Lesespaß bleibt in gesunden Bahnen.