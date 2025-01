Florian Grey: haben neue Single „Forever“ veröffentlicht

In ihrer neuen Single Forever, die gestern erschien, besingen Florian Grey ein Thema, welches wohl jeder von uns (leider) kennt. Das Ende einer Liebe und den unweigerlich darauffolgenden Liebeskummer. Diese Herzschmerz-Power-Rock-Ballade ist ein weiterer Vorbote des für den 23.05.2025 angekündigten Albums Beautiful Nightmares.

In Forever geht es um den Zustand nach einer gescheiterten zwischenmenschlichen Beziehung, welche erst kurz oder schon länger zurückliegt. Die Worte „wie“ und „warum“ stehen im Vordergrund, warum ist etwas passiert und wie macht man weiter. Eine Frage ins große Unbekannte. Der Song ist eine epische Dark Rock-Hymne voller Sehnsucht und eine Hommage an die Vergangenheit. Die Frage „Was wäre gewesen, wenn?“ schwingt im Hintergrund wie ein bleierner, zerrissener Vorhang mit. Forever geht sofort ins Ohr und besticht durch satte Gitarrenriffs, Florians unvergleichlichen Gesang gepaart mit treibenden Electro-Elementen.

Bestellt euch das Album und die limitierte Fanbox hier vor: https://nocut.shop/de/florian-grey-beautiful-nightmares

Wer mit Florian Grey die Veröffentlichung seines neuen Albums feiern möchte, dem sei die Beautiful Endings-Tour ans Herz gelegt, die ihn zusammen mit Sanz im Mai 2025 durch ganz Deutschland führen wird.

Florian Grey x Sanz Beautiful Ending Tour 2025

Präsentatoren: Sonic Seducer, MusiX, Slam & NoCut

22nd May 2025 Oberhausen – Kulttempel

23rd May 2025 Hannover – Subkultur

24th May 2025 Stuttgart – Club Zentral

25th May 2025 München – Backstage Club

28th May 2025 Berlin – Cassiopeia

29th May 2025 Hamburg – Logo

30th May 2025 Leipzig – Hellraiser

31st May 2025 Frankfurt – Nachtleben

Tickets: https://nocut.shop/de/florian-grey-x-sanz-beautiful-ending-tour_1

Florian Grey sind:

Florian Grey – Gesang

Tom LePaul – Gitarre

Andy Darkh – Schlagzeug

Dominik Dopita – Bassgitarre

Facebook

Instagram

Website