Nine Inch Nails: kündigen „Peel It Back“-Tour 2025 an

Nine Inch Nails haben die Termine ihrer Peel It Back Tour 2025 bekannt gegeben, die erste Livetour der Band seit 2022. Die von Live Nation produzierte Tournee beginnt am 15. Juni in Dublin, Irland, und führt die Musiker unter anderem nach Großbritannien, Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Teil der europäischen Tour sind auch Festivalauftritte, beispielsweise beim Graspop Metal Meeting im belgischen Dessel, beim Open’er in Gdynia, Polen, sowie dem Mad Cool in Madrid, Spanien.

Start der Nordamerika-Tournee ist dann am 6. August in Oakland, Kalifornien. Nine Inch Nails werden in Arenen in Portland (OR), Vancouver (BC), Chicago (IL), Toronto (ON), Boston (MA), Brooklyn (NY), Nashville (TN), Houston (TX) und zahlreichen weiteren Städten auftreten. Die Tour endet schließlich am 18. September in Los Angeles.

Die Welttournee der Band im Jahr 2022, mit Headline-Shows sowie Festivalauftritten, erhielt hervorragende Kritiken. Das Boston Magazine staunte: „Wie cool waren Trent Reznor und der Rest der Band an diesem Wochenende? Einfach überragend, wirklich“. Kerrang lobte die London-Show der Nine Inch Nails als „einen der außergewöhnlichsten Gigs des Jahres … [von] einer Live-Band, die in dieser Form zweifellos die beste der Welt ist. Verneigt euch“. Die Tour endete in Cleveland mit einer Show, die Cleveland.com als „eines der größten und einzigartigsten Konzerte in der Geschichte der Band“ bezeichnete. Nine Inch Nails, die 2020 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, haben weltweit über 30 Millionen Platten verkauft.

Nine Inch Nails – Peel It Back Tour 2025

20.06.2025 Köln, Lanxess Arena

26.06.2025 Zürich, Hallenstadion

27.06.2025 Wien, Stadthalle D

01.07.2025 Berlin, Uber Arena

