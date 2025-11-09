Daevar: veröffentlichen Visualizer-Single zu „Closer“ (Nine Inch Nails Cover) aus dem kommenden Tribute-Album „The Downward Spiral Redux“

Daevar haben den Nine–Inch-Nails-Klassiker Closer mit seiner ikonischen Refrainzeile mit einer Extraportion Fuzz und einer raffinierten Geschwindigkeitsbegrenzung zu ewiger Schwere verdammt. Diese aufregende Interpretation des Trios aus Köln, gepaart mit einem stilvollen Visualizer, ist Teil der kommenden Veröffentlichung The Downward Spiral Redux aus der MER Redux-Reihe.

Parallel zu The Downward Spiral Redux wird Magnetic Eye Records sein übliches Begleitalbum mit dem Titel Best Of Nine Inch Nails Redux veröffentlichen, das 13 Coverversionen von Deep Cuts und Allzeitklassikern aus dem gesamten Katalog von Nine Inch Nails enthält, aufgenommen von einigen der spannendsten Künstler der Heavy-Underground-Szene.

Der Visualizer zu Daevars knackiger Interpretation des Nine–Inch-Nails-Klassiker Closer kann jetzt hier angesehen werden:

Die mit Spannung erwartete neue Folge der Redux-Serie soll am 28. November 2025 über Magnetic Eye Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

Daevar Kommentar: „We had booked a studio session just to record our version of Closer and maybe flesh out one or two other ideas“, verrät Gitarrist Caspar Orfgen. „While we were waiting for our turn, we actually finished writing our entire third album. When it was time for our session, we tracked everything in one go; including the Closer cover. The song became the perfect spark that kicked off a much bigger creative burst. Closer has that raw, hypnotic energy that begged to be slowed down and drowned in fuzz. The song’s grinding rhythm and obsessional mood felt like it was already halfway to doom.“

Mehr Informationen zu The Downward Spiral Redux findet ihr hier:

Obwohl Daevar gerade erst in ihr viertes Jahr ihres Bestehens gestartet sind, hat das extrem fleißige Trio aus Köln bereits drei Alben veröffentlicht und sich einen Namen in der Doom-Szene gemacht. Diese Millennials haben hart daran gearbeitet, die weitgehend statische Stoner-Doom-Formel über ihre wahrgenommenen Grenzen hinaus zu transformieren.