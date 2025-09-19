Sandrider: veröffentlichen Video-Single von „March Of The Pigs“ (Nine Inch Nails-Cover) vom kommenden Tribute-Album „The Downward Spiral Redux“

Nach einer rekordverdächtigen Kickstarter-Kampagne für die Redux-Serie steht die erste Single aus dem kommenden Release The Downward Spiral Redux bereit zur Veröffentlichung: Das Grunge-Metal-Trio Sandrider aus Seattle präsentiert seine kraftvolle Version des Klassikers March Of The Pigs von Nine Inch Nails. Diese mit Spannung erwartete neue Ausgabe der Redux-Serie wird am 28. November 2025 veröffentlicht.

Parallel zu The Downward Spiral Redux wird Magnetic Eye Records ein Begleitalbum mit dem Titel BestOf Nine Inch Nails Redux herausbringen, das 13 Coverversionen von tiefen Cuts und zeitlosen Klassikern aus dem Katalog von Nine Inch Nails enthält, aufgenommen von einigen der aufregendsten Künstler der Heavy-Underground-Szene.

Das Video zu March Of The Pigs kann hier angesehen werden:

Das Video-Material stammt von Sandrider, bearbeitet von Ritual Video (@ritual_video)

Sandrider äußern sich dazu: „Our choice for a tribute track, March Of The Pigs, is a song that hits so hard“, schreibt der Sänger und Gitarrist Jon Weisnewski. „It did when it first came out, it still does now, and it’ll be just as brutal in another 30 years. Trying to harness that beast and make sure that it still had the timeless impact, we all expect it to have, was a humbling challenge.“

The Downward Spiral Redux – Trackliste:

1. Black Tusk – Mr. Self Destruct

2. Thief – Piggy

3. GRIN – Heresy

4. Sandrider – March OF the Pigs

5. Daevar – Closer

6. High Tone Son Of A Bitch – Ruiner

7. Dreadnought – The Becoming

8. John Fryer – I Do Not Want This

9. John Cxnnor – Big Man With A Gun

10. IAH – A Warm Place

11. Abrams – Eraser

12. Author & Punisher – Reptile

13. Palehorse Palerider – The Downward Spiral

14. Between The Buried And Me – Hurt

Sandrider stammen aus Seattle, Washington, und haben, ganz im Sinne ihrer Herkunft, Grunge als kreative Basis gewählt, die sie mit einer harten und scharfen Metal-Note versehen haben. Das Trio wurde 2008 gegründet und besteht derzeit aus den beiden ehemaligen Mitgliedern von Akimbo – Sänger und Gitarrist Jon Weisnewski und Nat Damm am Schlagzeug – sowie dem Bassisten und Sänger Jesse Roberts von The Ruby Doe als drittem Gefährten in der Schwere. Sandrider haben vier hochgelobte Alben veröffentlicht, wobei Enveletration (2023) ihr neuestes Werk ist.

Nine Inch Nails wurden 1988 in Cleveland, Ohio gegründet. Sie traten ungefähr zur gleichen Zeit wie der Grunge auf, als die Generation X ein Bewusstsein für sich selbst entwickelte. Obwohl es Überschneidungen gab, war der Klang, den sie kreierten, eindeutig und absichtlich etwas ganz anderes. Der Skepsis dieser Ära spiegelte sich in der Musik wider, wobei Künstler von Rage Against The Machine bis Nirvana gegen die akzeptablen Worte und Handlungen in unserer Gesellschaft ankämpften. Alles, von den Idealen, was große Musiker mit ihrem Ruhm tun sollten, bis hin zu den Werten von Menschen und Unternehmen, war ein legitimes Ziel.

Nine Inch Nails waren mindestens doppelt so zynisch wie alle anderen und reflektierten den einzigartigen, getriebenen musikalischen Ausdruck des Masterminds Trent Reznor. Die Musik, die er als NIN machte, reichte immer von ansteckend, wütend, zart und sexuell bis hin zu transgressiv, erhebend, warnend und hoffnungslos. Während Reznor nicht immer breite, direkte Aussagen über Politik, Materialismus oder Unterdrückung machte (obwohl er das definitiv manchmal tat), hatte seine Musik stets eine unruhige Qualität. Seine Frustration über die Fassade der Normalität und Akzeptanz, die die moderne Popmusik prägte, war spürbar, und er schien endlos nach Nähten zu suchen, die er aufreißen und lösen konnte, um das, was darunter lag, zu enthüllen.

Begleitet uns, während wir einem der ehrgeizigsten Innovatoren des Rock und der wütendsten Stimmen der Generation X, die gegen den Status quo ankämpfen, Tribut zollen. Wir präsentieren die neueste Ausgabe unserer Redux-Serie The Downward Spiral Redux sowie das traditionelle Begleitalbum Best Of Nine Inch Nails Redux. Beide Doppelalbum-Kollektionen umfassen zusammen 27 neu interpretierte Versionen von einigen der coolsten und schwersten Künstler von heute, die sich an den Klassikern und tiefen Cuts von Nine Inch Nails versuchen.

Die Magnetic Eye Redux-Serie umfasst handverlesene klassische Alben aus der Geschichte des Rock und Metal, die in ihrer Gesamtheit neu interpretiert werden. Künstler, die wir lieben, sowohl aus der Heavy-Rock-Szene als auch darüber hinaus, wählen Titel aus, um sie neu zu gestalten und diese Meilenstein-Alben ins neue Jahrtausend mit drückender Schwere und brennender Energie zu bringen. Bis heute haben wir Redux-Ausgaben von The Wall (Pink Floyd), Meantime (Helmet), Vol. 4 (Black Sabbath), Electric Ladyland (Jimi Hendrix), Dirt (Alice In Chains), Back In Black (AC/DC), Superunknown (Soundgarden), Aqualung (Jethro Tull) und dem selbstbetitelten Debüt der Ramones produziert, an denen Künstler wie Red Fang, The Sword, Matt Pike, Pallbearer, The Melvins, All Them Witches, Khemmis, ASG, Supersuckers, Zakk Wylde, Mark Lanegan, Voivod und viele weitere großartige Künstler beteiligt waren.

Begleitet uns auf unserem zehnten Ausflug in das Redux-Territorium, während wir den US-Industrial-Rock-Legenden Nine Inch Nails gebührend Respekt zollen!