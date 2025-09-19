Atreyu: spielen am 11.10.2025 in in der Simm City in Wien

Am 11.10.2025 macht die US-Band Atreyu im Rahmen ihrer großen „The Curse – UK/EU Tour“ Halt in Wien. Das Konzert findet in der Simm City, Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien, statt. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Ursprünglich in Südkalifornien als Punkband unter dem Namen Retribution gegründet, benannte sich die Formation 1999 nach einer Figur aus Michael Endes Die Unendliche Geschichte in Atreyu um. Mit ihrem Debütalbum Suicide Notes And Butterfly Kisses (2002, Victory Records) legten sie den Grundstein für ihren internationalen Erfolg.

In den folgenden Jahren verfeinerte die Band ihren kompromisslosen, aber melodischen Post-Hardcore-Sound und veröffentlichte mit Lead Sails Paper Anchor (2007) und Congregation of The Damned (2009) zwei ihrer wichtigsten Alben. Nach einer Pause ab 2011 meldeten sich Atreyu 2015 mit Long Live zurück. In Our Wake folgte 2018, bevor sie sich 2021 mit neuem Sänger und dem Album Baptize neu präsentierten.

Mit ihrer energiegeladenen Show und einer Mischung aus alten Klassikern und neuen Songs verspricht das Konzert in Wien ein echtes Highlight für Fans moderner Metal- und Post-Hardcore-Klänge zu werden und natürlich das neuste Album The Beautiful Dark Of Life zu zelebrieren.

Location: SiMM City, Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: ab € 39,99 im Vorverkauf über https://www.oeticket.com/event/atreyu-simm-city-festsaal-zentrum-simmering-19533867/?affiliate=F07