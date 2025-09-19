Live Undead 47: am 11.10.2025 im JZ Stricker in Bielefeld

Am Samstag, den 11.10.2025, geht die beliebte Konzertreihe Live Undead in die 47. Runde. Im JZ Stricker in Bielefeld erwartet die Besucher ein wuchtiges Line-up aus der Metal- und Hardcore-Szene.

Auf der Bühne stehen Crypts, Tomb Of Giants, Smorrah sowie In Command – allesamt Garanten für energiegeladene Shows und kompromisslose Sounds.

Die Türen öffnen um 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich und kosten 18 Euro.

Wer auf harte Riffs, wuchtige Drums und intensive Live-Atmosphäre steht, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen.

Bands: Crypts, Tomb Of Giants, Smorrah, In Command

Ort: JZ Stricker, Bielefeld

Datum: 11.10.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets an der Abendkasse: 18,00€