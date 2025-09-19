Firtan live auf dem Party.San Metal Open Air 2025

Artist: Firtan

Herkunft: Deutschland, Baden-Würtemberg, Lörrach

Auftritt: Party.San Metal Open Air 2025, Zeltbühne

Genre: Black Metal

Label: AOP Records

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard – Phillip Thienger

Bassgitarre, Backgroundgesang – Oliver König

Gitarre – Christian S.

Schlagzeug – David Kempf

Violine – Klara Bachmair

Vergangenes Jahr konnte ich Firtan auf dem In Flammen Open Air leider nicht sehen, da es zu starke Überschneidungen zwischen den Programmen auf der Hauptbühne und der Zeltbühne gegeben hatte. Im Vorfeld hatte ich mich aber auch mit dieser Band längere Zeit beschäftigt, und so wurden die Lörracher zu einer meiner persönlichen Neuentdeckungen 2024, und die eine oder andere Veröffentlichung der Band konnte mit der Zeit in meine Sammlung einfließen. Da es mein Zeitplan an diesem Party.San-Donnerstag aber zulässt, kann ich Firtan an diesem schönen Abend im Zelt meine Aufwartung machen.

Pünktlich entert die Band in dreckigen und zerrissenen Klamotten die Bühne und verbreitet allein optisch schon einen starken Hauch Endzeitstimmung. Dazu dann der rasend schnelle, aber sehr melodische Black Metal, bei dem nicht ganz klar ist, ob er von Untergang und Vernichtung kündet, oder vielleicht doch ein Quäntchen Hoffnung birgt, vervollständigt den Gesamteindruck. Als Violinistin Klara in das Szenario einsteigt, bricht Jubel aus. Für derlei Klänge werden ja oft Samples eingesetzt, dass man das hier tatsächlich live und in Farbe bekommt, bringt die Band in allen Augen und Ohren mächtig nach vorn. Da die Breisgauer in ihrer ersten Phase dem pagan beeinflussten Schwarzmetall frönten, bin ich froh, dass in dem 45-minütigen Set diese Phase nicht zu kurz kommt. Abmoshen ist zwar bei dem schlechten Mikroklima im Zelt eine leichte Herausforderung, wir versuchen es aber dennoch, denn bei der Mucke stillstehen? Unmöglich. Zwar verlasse ich das Zelt nach dem Gig nassgeschwitzt, aber auch glücklich.

