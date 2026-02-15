Black Lung: präsentieren letzte Vorab-Single „Forever Beyond Me“ aus dem kommenden Album „Forever Beyond“

Black Lung veranschaulichen mit ihrem elektrisierenden neuen Video Forever Beyond Me die Tücken der Online-Welt. Es ist die letzte Vorab-Single aus dem kommenden Album Forever Beyond der amerikanischen Psychedelic-Rocker. Das fünfte Album der Band aus Baltimore, Maryland, erscheint am 6. März 2026 bei Magnetic Eye Records.

Seht euch das Video zu Forever Beyond Me hier an:

Black Lung über Forever Beyond Me: „I wrote this riff after seeing St. Vincent play in D.C. at the Anthem„, verrät Sänger und Gitarrist David Cavalier. „Her fuzz tone has always been one of my favorites. It’s short, precise, and allows for really percussive and aggressive riffs. After writing the main riff, the rest of the song just fell into place.“

Das erfahrene Trio aus Baltimore, Maryland, hat die Rezeptur ihres musikalischen Raketentreibstoffs perfektioniert – destilliert aus Stoner Doom, Psychedelic Rock und anderen feurigen Zutaten. Black Lungs einzigartige Mischung treibt jeden Track mit fesselnden Melodien, melodischen Riffs, treibenden Rhythmen und der unverwechselbaren Stimme von Dave Cavalier an. Jeder einzelne Song auf Forever Beyond trifft ins Schwarze.

Mit ihrem fünften Album Forever Beyond vollenden Black Lung den Hypersprung, den sie mit ihrem vierten Album Dark Waves begonnen hatten, das bereits in neue Klangwelten vordrang. Untertöne von Wut und Trotz schwingen mit, da viele der Lieder künstlerische Reaktionen auf den historischen politischen Umbruch in den USA darstellen und sich textlich mit der Verlockung des Faschismus, blindem Nationalismus und der Konzernoligarchie auseinandersetzen.

