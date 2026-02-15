The Sheepdogs: das neue Album „Keep Out Of The Storm“erscheint am 27.022026

Die mit mehreren Platin-Auszeichnungen und viermaligen Juno Award-Gewinner The Sheepdogs veröffentlichen ihre neue Single I Do. Der glamouröse Track trägt die Selbstsicherheit von T. Rex und die vielschichtigen Harmonien von Queen in sich, doch im Kern ist er unverkennbar Sheepdogs. Ewan Currie bezeichnet ihn als „ein großes JA“, einen offenherzigen, überschwänglichen Ausbruch romantischer Euphorie, eine Feier der Kameradschaft, der guten Laune und dieses berauschenden Moments, in dem man das Gefühl hat, das Universum habe sich zu deinen Gunsten gewendet. Der Song enthält auch eine der verspieltesten und respektlosesten Zeilen der Band: „I love you more than Axis: Bold as Love.“ Currie lacht, dass es „das Dümmste ist, was ich je geschrieben habe“, aber es trifft genau den Ton und die Wärme, die der Song verkörpert.

I Do ist die neueste Single aus dem kommenden Album der Band, Keep Out Of The Storm, das am 27.02.2026 über ihr neu gegründetes Label Right On Records erscheinen wird.

Im November 2026 auf Tour

18.11.26 Köln, Gebäude 9

21.11.26 Hamburg, KENT Club

30.11.26 Berlin, Hole44

01.12.26 München, Technikum