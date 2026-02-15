Death SS: „Horror Music“ wird in einer neu gemasterten Version über Lucifer Rising Records wiederveröffentlicht

Lucifer Rising Records freuen sich, die Wiederveröffentlichung von Horror Music bekannt zu geben, der ersten Compilation in der umfangreichen Historie von Death SS, der die wegweisende Anfangsphase der Bandkarriere beinhaltet.

Diese legendäre Doppel-LP, die ursprünglich 1996 veröffentlicht wurde, markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Band. Es war die erste Veröffentlichung, die aus der strategischen Zusammenarbeit zwischen Steve Sylvester und Vittorio Lombardoni (Self Distribuzione) hervorging. Aus dieser Partnerschaft entstand Lucifer Rising Records, wodurch eine künstlerische und vertriebliche Allianz ins Leben gerufen wurde, die seit über dreißig Jahren erfolgreich besteht.

Horror Music ist weit mehr als eine Compilation. Es handelt sich um ein echtes chronologisches Dokument, das den Zeitraum von 1977 bis 1996 abdeckt und die Entwicklung von Death SS nachzeichnet: von den okkulten und undergroundigen Phasen ihrer frühen Jahre bis hin zur kompositorischen Reife, die sie Mitte der 1990er Jahre erreichten.

Diese Neuauflage wurde sorgfältig zusammengestellt, um die raffinierte gotische Ästhetik, die seit jeher die Identität der Band geprägt hat, zu bewahren und zu unterstreichen. Die Veröffentlichung verfügt über eine wertige Goldveredelungen und ein 8-seitiges Maxi-Booklet, das die ursprüngliche Bandgeschichte enthält, geschrieben vom italienischen Journalisten Beppe Riva.

Alle Titel wurden anhand der Originalaufnahmen neu gemastert, um das vor drei Jahrzehnten entstandene Werk zu verfeinern und zu verbessern, dabei jedoch seine ursprüngliche klangliche Identität vollständig zu bewahren und dem Hörerlebnis mehr Tiefe, Klarheit und Intensität zu verleihen.

Passend zur düsteren Bildsprache von Death SS kann Horror Music seit dem 13. Februar – einem symbolträchtigen und passenden Datum – über den folgenden Link vorbestellt werden: https://www.deathss.com/horrormusic/horrormusic.html

Das Album wird dann am Freitag, dem 20.02.2026, offiziell in allen physischen und Online-Shops weltweit veröffentlicht.

Trackliste

Disc 1

Seite A

A1 – The Night Of The Witch

A2 – Profanation

A3 – Spiritualist Seance

A4 – Zombie

A5 – Terror

Seite B

B1 – Murder Angels

B2 – Vampire

B3 – Horrible Eyes

B4 – Cursed Mama

B5 – Kings Of Evil

Disc 2

Seite C

C1 – In The Darkness

C2 – The Mandrake Root

C3 – Where Have You Gone?

C4 – Baphomet

C5 – Inquisitor

Seite D

D1 – Heavy Demons

D2 – Black And Violet

D3 – Chains Of Death

D4 – Black Mass