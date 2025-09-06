Nine Inch Nails: veröffentlichen Musikvideo zum Song „As Alive As You Need Me To Be“

Nine Inch Nails haben das offizielle Musikvideo zu ihrer Single As Alive As You Need Me To Be veröffentlicht. Der Song wird auch Teil des Albums Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) sein, das zugleich den Soundtrack zum gleichnamigen Kinofilm darstellt. Schaut jetzt hier rein:

Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) erscheint am 19. September 2025 via Interscope Records und steckt voller neuer Original-Musik von Nine Inch Nails. Komponiert für den dritten Teil des bahnbrechenden Tron-Film-Franchises entstand mit Tron: Ares eines der beeindruckendsten Nine Inch Nails-Alben überhaupt – ein bedrohlich vibrierendes Werk voller Melancholie und Dynamik, in dem analoge Seele und digitales Grauen aufeinandertreffen. Zudem ist es der erste Filmscore der wegweisenden Band – obwohl Trent Reznor und Atticus Ross bereits 20 Scores unter eigenem Namen komponiert haben und damit zwei Oscars, drei Golden Globes, einen Grammy® und einen Emmy Award gewinnen konnten. In diesem exklusiven Empire-Feature erklärt Reznor, warum das Duo Tron: Ares nun als Nine Inch Nails-Projekt angegangen ist.

Disney’s Tron: Ares startet am 9. Oktober 2025 in den deutschen Kinos. Schaut den Trailer hier:

Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) Tracklist:

1. Init

2. Forked Reality

3. As Alive As You Need Me To Be

4. Echoes

5. This Changes Everything

6. In The Image Of

7. I Know You Can Feel It

8. Permanence

9. Infiltrator

10. 100% Expendable

11. Still Remains

12. Who Wants To Live Forever?

13. Building Better Worlds

14. Target Identified

15. Daemonize

16. Empathetic Response

17. What Have You Done?

18. A Question Of Trust

19. Ghost In The Machine

20. No Going Back

21. Nemesis

22. New Directive

23. Out In The World

24. Shadow Over Me

Vor wenigen Wochen waren Nine Inch Nails noch mit ihrer Peel It Back World Tour in Europa unterwegs und spielten von Fans und Kritiker:innen gleichermaßen gefeierte Konzerte in Berlin und Köln. NME beschrieb die gebotene Show als „eine Offenbarung“ und „a thrilling onslaught that combined angst, sincerity and a nightmarish otherworldliness…“. Aktuell touren Nine Inch Nails durch die USA – wie schon in Europa in Begleitung des DJs Boys Noize, der auch als Co-Producer an As Alive As You Need Me To Be mitwirkte.

Nine Inch Nails wurden 1988 von Trent Reznor gegründet und gelten weithin als eine der innovativsten und einflussreichsten Acts in der modernen Musiklandschaft. Bekannt dafür, Soundelemente aus Industrial, Electronic, Rock und Ambient zu emotional rohen, aggressiven Kompositionen zu verbinden, hat die Band bereits zwei GRAMMY® Awards gewonnen und wurde 2020 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Das 1989 erschienene Debütalbum Pretty Hate Machine wurde ebenso wie die ikonischen Folgewerke The Downward Spiral (1994) und The Fragile (1999) mehrfach mit Platin prämiert. Mit letztgenanntem Album erklommen Nine Inch Nails erstmalig die Spitze der Billboard 200 Charts, was sie 2005 mit With Teeth wiederholen konnten.

2008 begannen Trent Reznor und Atticus Ross ihre Karriere als Filmkomponisten. Schon ihr erstes Projekt, David Finchers The Social Network brachte ihnen sowohl einen Oscar als auch einen Golden Globe ein. Seitdem haben sie Musik für verschiedenste Film- und Fernsehprojekte geschrieben. Für die Score zur HBO-Serie Watchmen erhielten sie den Emmy für Outstanding Music Composition for a Series, für ihre Arbeit am 2020 erschienenen Pixar-Animationsfilm Soul wurden sie mit einem weiteren Oscar, GRAMMY®, Golden Globe sowie dem British Academy Film Award ausgezeichnet. Im selben Jahr stehen Nominierungen für David Finchers Mank zu Buche. Zuletzt arbeiteten Reznor und Ross unter anderem an Sam Mendes‘ Empire Of Light, Finchers The Killer und drei Projekten von Regisseur Luca Guadagnino – Bones And All, Challengers und Queer.

Anfang des Jahres kündigten Reznor und Ross Future Ruins an, ein von ihnen kuratiertes, eintägiges Musikfestival. Mit Liveshows auf drei Bühnen wollen sie hier visionäre Komponist:innen feiern, die den Sound des modernen Kinos und Fernsehens prägen. Einige Sets wird ein Orchester begleiten. Future Ruins findet am 8. November im Equestrian Center, Los Angeles statt und ermöglich Besucher:innen nicht nur, das wegweisende Schaffen der beiden Initiatoren zu erleben, sondern auch das ihrer Peers – nicht als Hintergrundmusik, sondern als Hauptevent. Die Musik erzählt die Geschichte. Der Vorverkauf läuft bereits unter FutureRuins.com.

Als Nine Inch Nails-Werk markiert Tron: Ares nun eine Abkehr von den zuvor erwähnten Scores. Es ist Sound-Architektur: pulsierende Synths, verzerrte Texturen, eindringliche Melodien. Nicht eine Sekunde Orchester. Stattdessen bricht sich auf dem Album die volle Kraft Nine Inch Nails‘ Bahn – eine Neudefinition dessen, was Filmmusik sein kann.