W:O:A Pay With Your Blood: Auftakt am 13.09.2025 am UKE Hamburg-Eppendorf

Die Blutspendenaktion Pay With Your Blood geht in die nächste Runde und findet bundesweit an acht Standorten statt. Das Wacken Open Air setzt die erfolgreiche Kampagne fort und lädt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum großen Auftaktevent am 13. September 2025 im UKE.

Als Special Guest sind Lord Of The Lost vor Ort, die nicht nur selbst Blut spenden, sondern ihre Fans zusätzlich mit einem Akustikset in Trio-Besetzung überraschen. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarrist VanSteef, sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein werden.

Ein besonderes Highlight für W:O:A-Gäste: Wer sein Festivalbändchen 2025 vorzeigt und Blut spendet, erhält ein limitiertes Pay With Your Blood-T-Shirt, das exklusiv im UKE und an der Berliner Charité ausgegeben wird – solange der Vorrat reicht.

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: Die Blutspendebereitschaft in Deutschland nachhaltig zu erhöhen, die Versorgung der Blutbanken sicherzustellen und zugleich das soziale Engagement der Metal-Community zu unterstreichen.

Die Terminvereinbarung ist vorab online hier möglich.

Standort: Blutspende im Gebäude O38 des UKE

Termin: 13.09.25, 10:00-16:00 Uhr

Weitere Infos zur Blutspende UKE.

Schirmherren der Aktion sind Heaven Shall Burn, die im Frühjahr 2026 im Rahmen ihrer Europatour Heimat Over Europe acht Konzerte in Deutschland spielen werden. Tickets für diese Shows können sich Fans durch eine Vollblutspende „erspenden“.

W:O:A Pay With Your Blood

supported by: Heaven Shall Burn – Heimat Over Europe 2026

27.02.26 Hamburg

28.02.26 Köln

06.03.26 Stuttgart

07.03.26 Wiesbaden

13.03.26 Berlin

14.03.26 Jena

20.03.26 Dresden

21.03.26 München

Über das W:O:A und die Blutspende

Dass die Wacken-Community sich bei diesem wichtigen Thema gerne engagiert, zeigen die Metalheads bereits seit 13 Jahren bei den Aktivitäten des Festivals für die Blutspende. So kann etwa jeder Metaller und jede Metallerin offiziell W:O:A Blood Donor werden (und ein sehr exklusives Shirt abgreifen; Infos hier).

Auf dem diesjährigen Festival selbst teilten sich das UKE Hamburg und das ZTB der Charité Berlin den Blutspendestand in der Wacken Foundation, um die Wichtigkeit der Spende weiter bewusst zu machen.

In die erste Runde ging Pay With Your Blood im Juni 2024, rund um den Weltblutspendetag. Damals fand im Turock Essen eine offizielle Wacken-Warm-up-Party mit Livebands statt, für die die Fans sich ihre Tickets erspenden konnten. Die Aktion in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Essen erwies sich als voller Erfolg.

Zuletzt lud das W:O:A gemeinsam mit dem Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin der Charité, kurz: ZTB, im Rahmen des Bloody X-Mas Marktes im Dezember 2024 zum Aderlass. Auf diesem Weihnachtsmarkt der besonderen Art mit stimmungsvollen Akustikshows von Saltatio Mortis und Beyond The Black konnten verantwortungsbewusste Musikfans nicht nur Blut spenden, sondern kurz vor der besinnlichen Zeit doppelt Gutes tun: Alle Einnahmen kamen der Kinderonkologie der Charité zu Gute. Eine Fortsetzung ist für 28. und 29. November 2025 geplant mit einem nun zweitägigen metallischen Weihnachtsmarkt erneut an der Charité, der vor und nach dem Blutspenden zum Verweilen einlädt. Hier wird es wieder Akustiksets in schöner Atmosphäre geben, dazu Meet & Greets mit den Bands und vieles mehr.