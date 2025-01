Fierce Justice: veröffentlichen ihren neuen Song „Ashes Of Desolation“

Aus Oslo, Norwegen, bringt Fierce Justice eine frische Stimme in den Heavy Metal. Tief beeinflusst vom Metal der 80er und 90er Jahre hat Fierce Justice eine immersive, dunkle und kraftvolle Atmosphäre geschaffen, untermalt von nachdenklichen Texten, die zeitgenössische und relevante Themen behandeln. Die Band hat sowohl in Norwegen als auch international Auftritte gehabt, darunter renommierte Veranstaltungsorte wie das Rockefeller, John Dee und Chateau Neuf in Oslo sowie zwei Auftritte im berühmten Whiskey A Go Go in Los Angeles und drei Tourneen auf den Kanarischen Inseln in Spanien.

Ihr neuer Song Ashes of Desolation, zusammen mit den beiden anderen Singles Doppelganger und Awakened, katapultiert die Hörer in eine düstere und beunruhigende Zukunft.

Mit kraftvollen Texten und dynamischen Klanglandschaften erkunden Sie diese ambitionierten und provokativen Songs Themen wie Krieg, Resilienz und den unbezwingbaren menschlichen Geist. Sie dienen als ein Ruf zur Einheit, um die Herausforderungen und Widrigkeiten der modernen Welt zu überwinden, die Menschlichkeit zu bewahren und eine kollektive Bewegung für eine bessere Zukunft zu entfachen.