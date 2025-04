Storm Crusher Festival 2025: das Billing ist komplett

Die Veranstalter vom Strom Crusher Festival 2025 haben die fehlenden drei Bandnamen für das Festival am 12. und 13. September im oberpfälzischen Püschersreuth verkündet:

Satan: die Legenden der NWoBHM konnten 2024 mit Songs In Crimson erneut ein bärenstarkes Album präsentieren. Eine weitere Besonderheit: Satan agieren seit der Veröffentlichung des Klassikers Court In The Act im Jahr 1983 in unveränderter Bandbesetzung. Satan sind neben Raven der zweite Headliner.

Artillery: Eine Portion Thrash Metal kommt aus Dänemark. Bereits seit 1982 sind Artillery aktiv und legten 1985 mit Fear Of Tomorrow einen Klassiker auf den Tisch. Bezüglich neuer Musik ist es ruhiger geworden um Michael Stützer und seine Mannen. Seit 2023 ist mit Martin Steene (Iron Fire) ein neuer Sänger aktiv. Der langjährige Schlagzeuger Josua Madsen verunglückte 2023 tödlich bei einem Verkehrsunfall. Die neue Bandbesetzung wird die alten Klassiker wie beim Copenhell 2024 in der Oberpfalz präsentieren.

Kerrigan: Gerade noch auf dem Steel Held High in Braunschweig folgt umgehend die Bestätigung von Kerrigan für das Storm Crusher Festival 2025. Der Newcomer des Jahres 2023 entpuppt sich immer mehr zu einer der angesagten Metalbands des Landes.

Die weiteren Bands auf dem Storm Crusher Festival 2025 sind:

Raven, Dead Lord, Crashdiet, Savage Oath, Détente, Ereb Altor, Khirki, Indian Nightmare, Amethyst, Mechanic Tyrants, Majak, Horns Of Domination und der Gewinner des Band Crusher Wettbewerbs.

Festivaltickets online gibt es für 89,50 €: https://tinyurl.com/scf2025-festivalticket

Hardtickets: https://www.hrrecords.de/STORM-CRUSHER-FESTIVAL-Weekend-Ticket-2025_1