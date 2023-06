Lord Of The Lost: veröffentlichen Lyric Video zu “noituLOVEr”

Knapp drei Wochen nach dem großen Erlebnis Eurovision Song Contest, sind Lord Of The Lost längst wieder in ihrem „normalen“ Leben angekommen. Nach einigen Festivals und Konzerten stehen sie kurz vor der ersten von zehn Shows als Special Guest für Iron Maiden 2023. Dazu kommen etliche Headline- und Festival Shows, sowie Konzerte mit Powerwolf und Amon Amarth und ihr eigenes Festival, das Lordfest.

Heute veröffentlichen die Hamburger das offizielle Lyric Video zu noituLOVEr. Der vom New Wave und Synthie Pop der 80er Jahre geprägte Song ist kurz vor dem ESC als Teil der Earbook und Digital Deluxe Edition des Nummer 1 Albums Blood & Glitter erschienen. Kurz nach der Veröffentlichung stieg Blood & Glitter erneut auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein.

Chris Harms kommentiert: „Lyric Videos sind eigentlich gar nicht unser Ding. Aber für einen Song wie noituLoVEr, oder eben LOVE Revolution, wie er ausgesprochen wird, in dem der Text unbestreitbar das wichtigste ist, war ein Lyric Video das einzige, was Sinn ergab. LOVE Revolution ist ein Song für all diejenigen, die auch heutzutage immer noch das Gefühl haben, nicht ganz reinzupassen, in die vorgefertigten offenen Puzzle-Stücke, die unsere Gesellschaft für uns lässt. So wie ich. Und es ist gleichermaßen auch ein Song für all diejenigen, die für dieses Problem verantwortlich sind. So lange jedwede Vielfalt in der Liebe nicht genauso natürlich und akzeptiert ist, wie Atmen, ist es wichtig, für die Uneingeschränkheit derselben aufzustehen. Und Songs wie diese hier zu veröffentlichen.“

Schau dir das offizielle Lyric Video zu noituLOVEr hier an:

Mit ihrem achten Album begeistern Lord Of The Lost Fans und Kritiker gleichermaßen und tauchen ein in eine aufregende neue Ära voller ästhetischer 70er-Jahre-Glam-Rock-Optik. In dieser ergänzen die Hamburger ihren ganz eigenen Stil mit einer Mischung aus 80er-Jahre-New-Wave- und Pop-Einflüssen sowie Gothic- und Elektronik-Elementen.

Lord Of The Lost live 2023:

Tickets: http://tour.lordofthelost.de

Nach einem Jahr voller Tourneen, darunter einer kompletten Tour als Support für Iron Maiden, einer Headline und Akustik Tour, sowie mehreren Festivalauftritten und dem bandeigenen Lordfest, kennen die Hamburger keine Ruhepausen. Lord Of The Lost sind auch 2023 als Direct Support für die Europatournee von Iron Maiden bestätigt, spielen das Album Blood & Glitter in Gänze auf ausgewählten Headline Shows und sind bereits jetzt für viele große Festivals (u.A. Wacken, Hellfest, Nova Rock) bestätigt.

Blood & Glitter Shows:

09.06.23 DE – Zwickau sold out

11.06.23 DE – München sold out

17.06.23 DE – Saarbrücken

21.06.23 UK – Leeds sold out

22.06.23 UK – Chester

01.07.23 UK – Edinburgh

13.07.23 DE – Berlin sold out

28.07.23 DE – Wolfsburg

31.07.23 DE – Aschaffenburg sold out

02.08.23 DE – Karlsruhe sold out

23.09.23 UK – London

24.09.23 UK – Bristol sold out

26.09.23 UK – Southampton

27.09.23 UK – Nottingham

28.09.23 UK – Wolverhampton

29.09.23 UK – Manchester

30.09.23 UK – Glasgow

06.10.23 AM – Yerevan

07.10.23 GA – Tiflis

11.10.23 FR – Lille

12.10.23 FR – Savigny-le-Temple

13.10.23 FR – La Roche-sur-Yon

01.11.23 NL – Tilburg

04.11.23 BE – Ittre

Special Guest for Iron Maiden:

03.06.23 FI – Tampere

24.06.23 IE – Dublin

26.06.23 UK – Glasgow

28.06.23 UK – Leeds

30.06.23 UK – Manchester

03.07.23 UK – Nottingham

04.07.23 UK – Birmingham

07.07.23 UK – London

26.07.23 DE – Dortmund

01.08.23 DE – München

Special Guest for Amon Amarth:

11.07.23 DE – Rostock

Special Guest for Powerwolf:

31.10.23 DE – Düsseldorf

02.11.23 DE – Ravensburg

03.11.23 DE – Bamberg

Festivals:

07.-10.06.23 PL – Danzig / Mystic Festival

07.-10.06.23 AT – Nickelsdorf / Nova Rock

15.-18.06.23 FR – Clisson / Hellfest

05.-08.07.23 DE – Ballenstedt / Rockharz

13.-16.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

20.-22.07.23 FI – Laukaa / John Smith Rock Festival

29.-30.07.23 DE – Köln / Amphi Festival

02.-05.08.23 DE – Wacken / Wacken Open Air

12.-13.08.23 DE – Oldenburg / TabulaRaaza Festival

14.10.23 DE – Köln / Unter Schwarzer Flagge

17.+18.11.23 DE – Leipzig / Gothic Meets Classic

Lordfest 2023:

09.12.23 DE – Hamburg

15 Years Of Lord Of The Lost Tour 2024:

22.03.24 DE – Nürnberg

23.03.24 DE – München

24.03.24 IT – Trezzo sull’Adda

26.03.24 CH – Pratteln

27.03.24 FR – Grenoble

29.03.24 ES – Barcelona

30.03.24 ES – Madrid

02.04.24 FR – Paris

03.04.24 LU – Luxemburg

04.04.24 DE – Frankfurt

05.04.24 DE – Köln

06.04.24 NL – Amsterdam

18.04.24 HU – Budapest

19.04.24 AT – Wien

20.04.24 DE – Stuttgart

24.04.24 DE – Berlin

25.04.24 PL – Warschau

26.04.24 PL – Krakau

27.04.24 DE – Leipzig

…weitere Termine folgen

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Vocals, Guitar

Pi Stoffers – Guitar

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synths, Percussion, Guitar

Niklas Kahl – Drums

