WolveSpirit – Bullshit

WolveSpirit, die deutsche Hard-Rock-Formation, bringt sich in den letzten Jahren immer mehr ins Gespräch. Gegründet 2009 in Würzburg von den beiden Brüdern Oliver und Richard Eberlein, konnten sie sich immer weiter in den Fokus spielen. Bereits das vierte Studioalbum Blue Eyes wurde in den Top 50 der deutschen Albumcharts versenkt. Den größten Erfolg feierten die Musiker mit ihrem vorletzten Werk Change The World. Auch wenn der aktuelle Silberling an der Platzierung nicht anknüpfen konnte, wollen wir einen Blick auf das neuste Material der Bullshit-Scheibe werfen. Das Spektrum der Band ist auf dem Langeisen erneut sehr breit gefächert – von klassischem Rock, über Hard-Rock-Riffs und Psychedelic-Rock-Handschriften. Das ist jedoch nicht alles, immer wieder dringen sie bis in Bluesrock und Rock ’n‘ Roll Gefilde vor.

Dass Bullshit seinem Namen zumindest beim Niveau keinen Zuspruch gibt, sollte bereits beim Opener Titanium klar sein. Der anständige wie melodische Hard Rock macht sich sofort im Raum breit. Achtziger-Charme, eine markante Sängerin Deborah Craft und ein lockeres Songwriting prägen die Platte. Nach dem Einstieg legen sie direkt mit Robots und dem Titelsong Bullshit nach. Eingängig und stimmungsvoll dreht Dragon Age auf und zieht das Tempo an. Nach der griffigen Nummer lassen WolveSpirit sieben Nummern und den Bonussong The Joker folgen. Die Anschläge sind gerne härter. Kuschelrock kommt der Gruppe nicht auf den Silberling. Was nicht bedeuten soll, dass Bullshit nicht auch harmonische Ecken und Kanten aufweist. Dem krachenden Artwort wird das Studioalbum oft gerecht und bekommt eine gesunde Balance aus den bereits genannten Faktoren gut auf die Rillen gepresst. Wer auf frechen Hard Rock mit US-Merkmalen steht, kommt auch auf dem siebten WolveSpirit voll auf seine Kosten.

