Suotana: „Ounas II“ kommt am 29.08.2025

Die Reise geht weiter – unter der Mitternachtssonne…

Nach dem triumphalen Comeback mit Ounas I im Jahr 2023 führen Suotana ihre Saga nun mit Ounas II fort, das am 29. August 2025 erscheint. Wiedergeboren aus dem frostigen Herzen Lapplands, trägt dieses nächste Kapitel die Reise weiter – durch uralte Wildnisse, die nun im geheimnisvollen Licht des arktischen Sommers getränkt sind.

Die Band kommentiert:

„Wir präsentieren das nächste Kapitel unserer Ounas-Saga: Ounas II. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Ounas I folgt die Fortsetzung der epischen Reise durch die nordische Wildnis – ein natürlicher musikalischer Entwicklungsschritt für Suotana. Auch Simo Räsänen hat erneut das epische Cover-Artwork geschaffen; das untergetauchte Motiv knüpft direkt an das vorherige Albumcover an und bildet zusammen ein einheitliches Meisterwerk. Ounas II taucht noch tiefer in die finnische Natur ein und zeigt die Schönheit der Mitternachtssonne im Sommer Lapplands.“

Ounas II ist ein Konzeptalbum, das die Hörer*innen durch das endlose Licht des borealen Sommers und darüber hinaus führt – es verwebt alte finnische Naturglauben, Geschichte und den heutigen Schutz der arktischen Artenvielfalt.

Das Artwork, erneut erschaffen vom großartigen Simo Räsänen, ist eine direkte Fortsetzung des Covers von Ounas I. Zusammengesetzt ergeben beide Motive ein untergetauchtes, zusammenhängendes Kunstwerk – genau wie die beiden Alben selbst. Ounas II taucht ein in die Schönheit und Mystik des finnischen Sommers, in dem die Mitternachtssonne niemals untergeht.

Suotana werden sich im Herbst mit ihren finnischen Brüdern Wolfheart und Before The Dawn sowie Griechenlands Full House Brew Crew auf Europatour begeben – und den Geist von Ounas II über den Kontinent verbreiten.

Tourdaten:

25.09. – De Helling, Utrecht, NL

26.09. – Kulturwerk, Herford, DE

27.09. – Kubana, Siegburg, DE

29.09. – Backstage By The Mill, Paris, FR

01.10. – Logo, Hamburg, DE

02.10. – Hellraiser, Leipzig, DE

03.10. – Turock, Essen, DE

04.10. – Café Central, Weinheim, DE

05.10. – Analog Music Hall, Budapest, HU

06.10. – Klub Zaścianek, Krakau, PL

07.10. – Collosseum, Košice, SK

08.10. – Rock Café, Prag, CZ

09.10. – Orto Bar, Ljubljana, SI

10.10. – Slaughter Club, Mailand, IT

11.10. – Chollerhalle, Zug, CH

12.10. – Club Vaudeville, Lindau, DE

13.10. – Backstage, München, DE

Suotana sind:

Tuomo Marttinen – Gesang

Ville Rautio – Gitarre

Pasi Portaankorva – Gitarre

Tommi Neitola – Keyboards

Rauli Alaruikka – Bass

Rauli Juopperi – Schlagzeug