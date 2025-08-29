Suotana: haben neues Album und neues Musikvideo veröffentlicht

Die arktische Saga von Suotana erreicht ihren Höhepunkt: Das neue Album Ounas II erscheint heute auf CD, Vinyl und allen Streaming-Plattformen – und zur Feier des Tages präsentiert die Band das atemberaubende Musikvideo zu Winter Visions.

Ein zentrales Stück von Ounas II, Winter Visions, verkörpert die charakteristische Mischung der Band aus mitreißenden Melodien, wuchtigen Riffs und erzählerischen Lyrics, die tief in der Mythologie und Natur des Nordens verwurzelt sind. Der Song malt ein eindrucksvolles Bild der ewigen Umarmung des Winters – ein gefrorenes Reich, in dem die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmt und sowohl Melancholie als auch Triumph widerhallen.

Die Band kommentiert:

„Ounas II ist eine natürliche Fortsetzung der Reise, die wir mit Ounas I begonnen haben. Es ist unglaublich erfüllend, dieses Werk endlich mit der Welt teilen zu können, und wir sind alle aufrichtig stolz auf das, was wir geschaffen haben. Dieses Album markiert einen klaren Schritt nach vorne für die Band – nicht nur musikalisch, sondern auch in Bezug auf unseren künstlerischen Ausdruck und unsere Gesamtausrichtung.

Mit starken Wurzeln in Lappland und Spuren finnischer Mythologie, die sich durch das gesamte Album ziehen, erzählt Ounas II Geschichten, die manchmal wahr sind – selbst, wenn sie völlig unglaubwürdig klingen. Wir begeben uns auch tief in die Wildnis des Geistes, also seid gewarnt: Nicht alle Wege führen zurück.“

Mit Ounas II führen Suotana nicht nur ihre arktische Saga fort, sondern heben sie auf eine neue Ebene – eine epische Reise durch Mythos, Natur und Seele. Jeder Song verkörpert die Vision der Band, wilden melodischen Death Metal mit dem tief verwurzelten Mystizismus des finnischen Kulturerbes zu vereinen.

Später in diesem Jahr werden Suotana Ounas II auf die Bühnen Europas bringen – gemeinsam mit den finnischen Metal-Schwergewichten Wolfheart und Before The Dawn sowie Griechenlands Full House Brew Crew auf einer gewaltigen Herbsttour quer durch den Kontinent.

