Feuerschwanz: veröffentlichen Track by Track für „Knightclub“

Feuerschwanz haben letzten Freitag ihr neues Album Knightclub veröffentlicht. Dazu hat die Band nun ein Track by Track geschrieben:

Feuerschwanz – Knightclub

Track by Track

Knightclub

Die Speerspitze des Albums – wir wollten unser Schaffen der letzten 20 Jahre auf den Punkt bringen und ausloten, wie sehr man Metal mit Folk verschmelzen kann um die Melodie so gnadenlos wie möglich ins Hirn zu prügeln. Textlich geht es mal wieder ganz klassisch um behelmte, in Stahl gekleidete Ritter!

Valhalla

In dem Song verneigen wir uns vor Manowars Warriors Of The World – nur dass es bei uns nicht nur um die „Brothers everywhere“ geht, sondern um ALLE! Schwere Gitarren, mittelalterlich angehauchte Melodien und Doros Rockröhre setzen noch einen drauf.

Gangnam Style

Was ist der letzte Song auf Erden, den eine Folk Metal Band covern sollte? Gangnam Style! Genau darum haben wir uns an den Song gewagt und dabei jede Menge Spaß gehabt!

Name Der Rose

Umberto Ecos Meisterwerk war die Inspiration für den gleichnamigen Song. Bei uns steht die Liebesgeschichte zwischen Adson und dem namenlosen Bauernmädchen im Vordergrund. Melancholischer Folk trifft schwere Gitarren.

Testament

Brutale Doublebass Attacken untermalen die Botschaft der eigenen Sterblichkeit. Mit dem Song schreiben wir unser eigenes Testament.

The Tale Of Sam & Sam The Brave

Unsere Kleine Mittelerde-Duologie auf dem Album handelt vom wahren Helden der Herr Der Ringe Saga: Samweis, der Gärtner und Freund, Hoffnungsspender und Retter in der Not.

Die Leichtigkeit des Auenlands – verkörpert von zarten Flöten – trifft auf die Kriegsmaschine Mordors!

Drunken Dragon

Auf den ersten Blick ein reines Sauflied in einer Fantasiewelt – auf den zweiten Blick schimmert die Melancholische Schwere und das Generations-Trauma Irlands hindurch. Irish Folk trifft Power Metal in einem wilden Ritt auf Highspeed.

Eisenfaust

Götz von Berlichingen – der berüchtigte Raubritter und das gleichnamige Goethe-Drama haben uns zu dem Song inspiriert. Das berühmte Zitat „Er möge mich im Arsche lecken“ steht dabei für die Mittelfinger-Attitude des Götz „Eisenfaust“.

Avalon

Die Ritter der Insel Avalon reiten in die Schlacht – begleitet von stampfenden 80s-Riffs und epischen Melodien. Und: Endlich mal wieder ein richtiges Gitarrensolo!

Tanz Der Teufel

Ethno-Grooves gehen Hand in Hand mit modern Metal. Dazu eine Erzählung aus der Zeit der Hexenprozesse mit einem humorvollen Twist.

Lords Of Fyre

Zwei Welten prallen aufeinander – Dunkelheit trifft Feuer, Lord Of The Lost trifft Feuerschwanz – unsere Hymne zur gemeinsamen Tour.