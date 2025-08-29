Bethlehem: Rest in Peace, Jürgen Bartsch

Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir die erschütternde Nachricht vom Tod von Jürgen Bartsch erhalten. Onielar, die Sängerin von Bethlehem, veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account folgende Erklärung:

„After a serious illness, perseverance and great fighting spirit, our beloved friend and esteemed band founder Jürgen Bartsch passed away on 27 August 2025.

In deep mourning and a broken heart

On behalf of Bethlehem„

Unsere ersten Gedanken gelten seiner Familie und seinen Freunden, denen wir unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir verstehen auch, dass diese traurige Nachricht für seine vielen Fans und Anhänger schwer zu verarbeiten sein wird. Dieses Gefühl teilen wir alle bei Prophecy Productions. Wir sind schockiert und in Trauer, da der Geist dieses Labels immer von Gemeinschaft und einer großen Familie geprägt war, zu der auch die Künstler gehören.

Martin Koller äußert sich dazu: „My heartfelt condolences go out to Jürgen’s family and friends“, schreibt der Labelgründer. „I am still in shock, It is hard to deal with this loss and to convey in a few words what a wonderful human being and brilliant artist Jürgen was – as that needs to be left for later: now we are all bound by grief and sorrow. Rest in Peace, Jürgen!“