Prophecy Fest 2023: kündigt komplettes Billing und zweite Bühne an

Das bereits ausverkaufte Prophecy Fest 2023 vervollständigt das Billing für die diesjährige Ausgabe mit der Ankündigung von fünf weiteren Acts: Die Okkult-Rocker 1476 aus Salem, Massachusetts, werden den Teich überqueren, um in der Höhle zu spuken, die weißrussischen Widerstandskünstler Dymna Lotva werden ihren komplexen Post-Metal nach Balve bringen, während der gefeierte niederländische Instrumentalist Thurnin mit einer neuen Show zurückkehrt, und dasselbe gilt für die lokalen Neofolk-Innovatoren Vrîmuot. Außerdem konnten wir den schüchternen Ernie Fleetenkieker alias Krachmucker TV überzeugen, aus seinem eigenen „Metal-Manifest“ zu lesen.

Eine weitere Neuigkeit ist, dass das Prophecy Fest 2023 zum ersten Mal eine zweite Bühne in der Höhle ankündigt. Die Spielzeiten werden sich zwischen den Bühnen abwechseln, so dass es zu keinen Überschneidungen kommen wird.

Es ist noch eine sehr geringe Menge an restlichen Tickets erhältlich: https://tickets.prophecy.de/en/tickets/prophecyfest

Martin Koller kommentiert: „Es ist immer ein großer Moment, wenn alle Teile der manchmal langen und harten Verhandlungen zusammenkommen und das Puzzle des Billing endlich gelöst ist“, schreibt der Festivalgründer. „Wir hoffen, dass euch unsere jüngsten Neuzugänge für die Ausgabe 2023 genauso gut gefallen wie uns. Während des Buchungsprozesses haben wir festgestellt, dass es immer schwieriger geworden ist, die richtige Balance zwischen Bands, die die Kasse klingeln lassen, und spannenden Newcomern zu finden. Um mehr jungen Bands eine Chance zu geben, haben wir beschlossen, eine zweite Bühne in der Höhle einzurichten. Das gibt uns die Möglichkeit, euch frische Acts zu präsentieren und für andere zusätzliche Shows einzurichten. Wir werden darauf achten, dass es keine Überschneidungen zwischen den Bühnen gibt, damit der besondere Sound der Höhle erhalten bleibt. Versprochen!“

Die final bestätigten Bands:

Aus New England, der Heimat von Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft und Stephen King, bringen die eigenwilligen Okkult-Rocker 1476 aus der berüchtigten Stadt Salem, Massachusetts, ihr brandneues Album In Exile über den großen Teich. Gibt es einen besseren Ort, um ihre düstere und eklektische Musik zu präsentieren, als die Höhle von Balve? Verpasst auf keinen Fall ihre allererste Show in Europa.

Dymna Lotva werden den zweiten Teil ihrer geplanten musikalischen Trilogie mit dem Titel The Land Under The Black Wings: Blood (Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў) am 4. August herausbringen, was ihre Show in Balve zu einer Release-Party macht. Die Post-Metal-Band aus Weißrussland kann dies stolz als Triumph ihres Widerstands gegen das Regime feiern, das das Duo und andere Künstler in ihrer Heimat verfolgt.

Thurnin haben sich bereits in ihr Studio begeben, um ein neues Album zu produzieren. Als Mastermind Jurre Timmer letztes Jahr nach Balve kam, um Songs aus seinem Debütalbum Menhir vorzustellen, wurde er vom Publikum mit offenen Armen empfangen. Diesmal hat er angekündigt, „etwas anderes zu versuchen“, aber er will uns noch nicht verraten, was es sein wird. Nun, wir sind uns sicher, dass es großartig sein wird und sind jetzt genauso neugierig wie ihr.

Vrîmuot („Freimütigkeit“) aus dem sagenumwobenen Teutoburger Wald sind das Geistesprodukt des Komponisten, Instrumentalisten und Sängers T.S., der die Band mit der erklärten Mission gründete, frisches Blut in den altehrwürdigen Neofolk zu bringen. T.S. beschreibt sein Vorhaben als „mythopoetischen Darkfolk“ und seine künstlerische Absicht ist es, spirituelle Gefühle im Sinne der europäischen Romantik hervorzurufen.

Er ist wieder da! Der einzigartige Ernie Fleetenkieker, der auch für seinen beliebten Videokanal Krachmucker TV bekannt ist. Seine glorreiche Lagerfeuer-Lesung von King Diamond im letzten Jahr war definitiv ein Ebenbild der Eröffnungsszene von John Carpenters Originalfilm The Fog. Nun, dieses Jahr wird Ernie wieder dabei sein, und da er kurz vor der Veröffentlichung seines eigenen Buches Metal-Manifest steht, ist es eine naheliegende Wahl für eine weitere Lesung.

Das komplette Billing (in alphabetischer Reihenfolge):

1476, Agalloch, Amenra, Arthur Brown, Bethlehem, Darkher, Darkspace, Disillusion, Dornenreich, Dymna Lotva, E-L-R, Ernie Fleetenkieker, Gospelheim, Gràb, Illudium, Laster, My Dying Bride, Novembers Doom, Saturnus, Thurnin, Vemod, The Vision Bleak, Vrîmuot, Year Of The Cobra

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Prophecy Fest online:

https://fb.me/e/5JkE3c2Mi