Dååth: neue Single „Purified By Vengeance“ feat. Mark Holcomb und Mick Gordon jetzt erhältlich

An Purified By Vengeance von Dååth sind sowohl Mark Holcomb von Periphery als auch Komponist und Sounddesigner Mick Gordon beteiligt. Der Song wurde von Jens Bogren gemischt, Andrew Wade war für die Vocals zuständig und John Douglass übernahm die technischen Aufgaben.

Hier könnt ihr euch die brandneue Original-Single anhören:

Eyal Levi kommentiert: „Purified By Vengeance ist der erste Song, den wir für die Rückkehr von Dååth geschrieben haben, und er hat alles, was ich mir von einem unserer Songs wünschen würde. Verheerende Riffs, unheimliche Synthies, epische Orchestrierung, brutale und eingängige Vocals, ätherische Cleans und ein unglaubliches Solo.

Und in diesem Zusammenhang ein großes Lob an Mick Gordon und Mark Holcomb für ihre Beiträge. Als Mick mir sagte, der Song erinnere ihn an Grabräuberei, wusste ich, dass er aufnahm, was wir niederschrieben. Er fügte das hinzu, von dem wir nicht wussten, dass es fehlte. Schichten von unglaublicher Percussion, Sounddesign, Orchester und Theremin. Ja, Theremin. Man muss ein böses Theremin einfach lieben. Außerdem ist die Art und Weise, wie Micks Elemente mit denen von Jesse Zuretti verschmelzen, perfekt.

Was Holcomb angeht, so habe ich buchstäblich laut gelacht, als ich sein Solo zum ersten Mal hörte. Es ist wild und stilvoll, virtuos und geschmackvoll, unvorhersehbar und doch vertraut. Um ehrlich zu sein, ist es mein Lieblingssolo von Mark Holcomb. Ihr könnt ihm das ruhig sagen.

Außerdem war das Riff in der Strophe der Moment, in dem ich wusste, dass Krimh in der Band sein musste. Ich habe meinen Kopf gegen eine Wand geschlagen. Alles, was ich schrieb, war einfach nicht gut genug. Ich habe die Strophe vielleicht 16 Mal umgeschrieben. Wir hatten ein Intro, einen Pre-Chorus, einen Refrain und keine Strophe. Ich bat Krimh, mir beim Schreiben zu helfen, und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiteten, stimmte sofort. Es war so nahtlos und einfach, und das, was dabei herauskam, ist der Inbegriff von Dååth: heavy af, catchy af, dark af. Es war klar, dass wir mehr Musik zusammen machen mussten.

Ich hoffe, dass sie euch allen gefällt!“

Krimh, der Schlagzeuger der Band, fügte hinzu, dass der neue, originelle Track „ein echter Kracher mit seinem Groove, den tuckernden Riffs und dem eingängigen Refrain ist. Mick Gordon und Mark Holcomb haben ihn mit ihrem kreativen Sounddesign und dem melodischen Gitarrensolo wirklich aufgewertet. Ich bin sehr stolz darauf, wie es geworden ist!“ Jesse Zuretti (Orchestrierung, Synthesizer, Gitarre) bemerkte ebenfalls, dass „das Aufnehmen der Gitarren und das Komponieren der Orchestrierung Spaß gemacht hat, aber Mick Gordons Sounddesign und seine Schichten haben Purified wirklich aufgewertet. Ich fühle mich persönlich sehr geehrt, dass ich an diesem Stück mitgearbeitet habe.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass mir das Solo von Mark Holcomb, als ich es zum ersten Mal hörte, buchstäblich ein Lächeln ins Gesicht zauberte – was für ein Assassine“.

Hört euch die anderen aktuellen Singles von Dååth an und haltet Ausschau nach weiteren Covers und Eigenkompositionen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Dååth Line-Up:

Eyal Levi – Gitarre

Sean Z – Gesang

Krimh – Schlagzeug

Jesse Zuretti – Orchestration, Synth, Gitarre

Dave Marvuglio – Session-Bass

