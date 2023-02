Dååth: unterschreiben bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich, die Unterzeichnung der höchst experimentellen, progressiven Death Metal-Band Dååth aus Atlanta, Georgia, bekannt zu geben.

„Nach 12 Jahren Pause waren wir uns einig: Wenn wir Dååth zurückbringen, dann machen wir es richtig. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir bei unserem Traumlabel Metal Blade unterschrieben haben! Vom ersten Tag an haben sie unsere Vision für die Zukunft verstanden und unterstützt. Sie haben eine unauslöschliche Leidenschaft für das Genre, ein unglaubliches Team und sind einer der Gründe, warum Metal auf der Landkarte steht und floriert. Wir freuen uns, der wachsenden Metal-Geschichte, die Slagel & Co. mit unaufhaltsamer Entschlossenheit geschrieben haben, etwas hinzuzufügen. Dass Dååth bei Metal Blade unterschrieben haben, könnte keine bessere Paarung sein – wir werden unser volles Potenzial ausschöpfen und uns von nichts und niemandem aufhalten lassen. Wenn du nicht alles gibst, was ist dann der Sinn?“

Hört euch die Single No Rest No End hier an und geht auf metalblade.com/daath um zu sehen, wo ihr den Track streamen oder kaufen könnt.

Die Band begann ihre Reise im Jahr 1999 und war etwas mehr als ein Jahrzehnt lang aktiv, bevor sie 2011 eine Pause einlegte. In dieser Zeit veröffentlichten Dååth vier Studioalben (Futility – selbst veröffentlicht 2004, The Hinderers – Roadrunner Records 2007, The Concealers – Century Media 2009, Dååth – Century Media 2010) und tourten weltweit mit Bands wie Dark Funeral, Naglfar, Zyklon, Dragonforce, Goatwhore, Chimaira, Throwdown, Dying Fetus und Devildriver und hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Metal-Gemeinschaft und ihren vielen Subgenres. Dååth ergatterten auch einen begehrten Platz auf dem Ozzfest und spielten vor Zehntausenden von Fans in Freiluft-Amphitheatern in den ganzen USA, zusätzlich zur berüchtigten und lange andauernden Metal-Tour Summer Slaughter.

In ihrer Zeit haben es Dååth geschafft, sich mit ihrer einzigartigen Art von experimentellem Death Metal eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt zu erspielen, so dass es nicht verwunderlich ist, dass die Metal-Community in helle Aufregung geriet, als Gerüchte über die Rückkehr der Band online auftauchten. Die Metal-Gemeinde fieberte weiter mit, als die Mitglieder anfingen, neues Material anzukündigen. Die Metalwelt machte deutlich, dass sie bereit für die Rückkehr einer der stärksten Progressive Death Metal-Bands der ersten Hälfte der 00er Jahre war.

Dååth sind jetzt mit einem aktualisierten Line-Up zurück und stärker denn je, was man in der neuen Single No Rest No End hören kann, die am 22. Februar 2023 von Metal Blade Records digital veröffentlicht wurde. Der Track enthält Gastsoli von Rafael Trujillo (Obsidious, ex-Obscura) und Spiro Dussias und wurde von Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir) gemischt, von Tony Lindgren (Enslaved, Katatonia, Leprous, Wardruna) gemastert, mit Gesangsproduktion von Andrew Wade (A Day To Remember, Motionless In White, Wage War) und Technik von John Douglass (Megadeth, Alluvial, The Contortionist). Die Fans können sich auf die nächste Evolutionsstufe von Dååths melodischem und progressivem Death Metal freuen.

„No Rest No End ist der Grund, warum Dååth zurück ist“, kommentiert Gitarrist Eyal Levi. „Als wir mit dem Schreiben begannen, suchte ich nach einem Beweis, dass wir es immer noch draufhaben. Das Letzte, was ich will, ist Musik zu veröffentlichen, die wie ein schlechtes Cover unseres Backkatalogs klingt. Als dieser Song zusammenkam, war klar, dass wir das durchziehen müssen. No Rest No End ist der Höhepunkt von allem, was ich mit dieser Band machen wollte, und zeigt unser komplettes Line-Up, das auf allen Zylindern feuert: vernichtende Riffs, bis zum Maximum orchestriert, ein mitreißender Refrain, wahnsinnige Soli, mein Lieblings-Metal-Drummer, barocker Wahnsinn, unverkennbare cleane Gitarren und ein unglaublicher Mix. Es ist der ambitionierteste Song, den wir je geschrieben oder aufgenommen haben, und wir fangen gerade erst an. Viel Spaß!“

Sänger Sean Z fügt hinzu: „Als ich No Rest No End zum ersten Mal in Demoform hörte, war ich hin und weg! Ich wusste sofort genau, was ich gesanglich machen wollte. Die Worte flogen praktisch vom Blatt. Bei jedem Schritt des Entstehungsprozesses war der Song ein offensichtliches Meisterwerk. Er ist dazu bestimmt, gehört zu werden, und er ist dazu bestimmt, laut gespielt zu werden!“

Jesse Zuretti, der für die Orchestrierung, den Synthesizer und die Gitarre zuständig ist, sagt: „No Rest No End ist das, was passiert, wenn alle Beteiligten an ihre Grenzen gehen. Im Metal sind wir oft stolz darauf, wie schwierig etwas zu meistern ist – und dieser Song ist der Höhepunkt dieses Gedankens. Wir haben alle unser Bestes gegeben, um No Rest No End zu unserem Meisterwerk zu machen. Was die Orchestrierung angeht, haben wir es in einem Song auf ein cineastisches und barockes Niveau gebracht. Auch die Gitarren waren eine große Herausforderung und ebenso erfüllend zu spielen. Ganz zu schweigen von den mit Michelin ausgezeichneten Gastsoli.“ Der neue Schlagzeuger der Band, Krimh, bezeichnet es als „einen furiosen Ritt mit dem perfekten Titel No Rest No End. Zumindest fühle ich mich so, wenn ich diesen Song spiele. Vom Standpunkt des Schlagzeugers aus gesehen, solltest du besser deine Laufschuhe anziehen, denn dieser Track lässt dich hart arbeiten! Er hat einen schnellen Doublebass, Blastbeats und eine Menge grooviger Parts. Es ist definitiv einer unserer stärksten Songs und mit seinen vielen Schichten wirst du jedes Mal, wenn du ihn anhörst, etwas Neues entdecken.“

Dååth Line-Up:

Eyal Levi – Guitar

Sean Z – Vocals

Krimh – Drums

Jesse Zuretti – Orchestration, Synth, Guitar

Dave Marvuglio – Session Bass

