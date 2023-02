Blutengel: Album-Trackliste enthüllt; Vorverkauf gestartet

25 Jahre Blutengel.

Mit 25 brandneuen Songs und 12 Musikvideos zelebrieren Blutengel ihre 25-jährige Erfolgsgeschichte. Mit dem neuen Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die reflektiert Chris Pohl seine gesamte musikalische Vergangenheit, zeigt aber auch, dass Blutengel sich weiterentwickeln und wandeln. Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die ist Blutengels sicher bisher persönlichstes Album mit Einblicken in tiefere, dunklere Gefühle der letzten Jahre. Stilistisch hat Chris einerseits mit Songs wie King Of Blood, Can You See Me und Ohne Wiederkehr neues gewagt, bleibt dabei aber sich selbst und seinen musikalischen Anfängen mit Liedern wie Back For Blood, Dark History und Shine Again treu.

„Das Album als solches verbindet die Atmosphäre der frühen Blutengel Songs mit den aktuellen Sounds. Auch im Artwork zieht sich dieser rote Faden, die Vergangenheit in die Zukunft zu holen, durch … – Blutengel ist und bleibt Blutengel.“ – Chris Pohl (Blutengel)

Chris erzählt über die Schöpfung der Formate, in denen das neue Album erscheinen wird: „Diesmal wird es eine noch nie dagewesene Box geben! Die Zusammenstellung des Inhaltes hat sehr lange gedauert. Mein verstorbener Vater hat mir Münzen hinterlassen, die ich in den letzten Monaten verkauft habe… Das hat viel Zeit gekostet und Erinnerungen geweckt… Ich wollte jetzt unbedingt auch eine Blutengel Münze haben, damit man sich an mich erinnern kann … Auch die Sanduhr ist ein Symbol der Ewigkeit, der Unsterblichkeit, denn man kann sie immer wieder umdrehen. Und bei 25 Songs fand ich es auch schön, von Ulli und mir handschriftliche Texte beizulegen …. Alles also sehr persönlich.“

Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die erscheint als 2CD-Digipack, als Limited Deluxe 3CD-Digibook inklusive einer exklusiven 5 Track CD mit unplugged Versionen ausgewählter neuer Songs sowie auf Analog-Kassette und zwei streng limitierten Vinyl-Auflagen. Das Highlight ist die auf 699 Stück limitierte große Holzbox mit 3CD-Digibook, einem handgeschriebenen Lyric Book, Sanduhr im Blutengel-Design, Blutengel-Münze und Armband, einem handnummerierten Zertifikat sowie der exklusiven, nur in der Box erhältlichen 2023 Neuauflage des Lebe Deinen Traum-Hörbuchs als 3CD Digipack, welches die Jahre 2017-2022 enthält. Außerdem erscheint mit dem neuen Album neues Blutengel Merchandise wie T-Shirt, Hoodie, Trinkflasche und Schal.

Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die Tracklist:

CD 1

1. The Void – Prologue

2. King Of Blood

3. Unsere Zeit Läuft Ab

4. We Belong To The Night

5. The Last Crusade

6. Fliegen

7. Tief

8. Dark History

9. Kein Mensch

10. Shine Again

11. Living On The Edge Of The Night (A Gothic Anthem)

12. The Prophecy

13. Wir Sind Unsterblich (Alternative Mix)

14. Ohne Wiederkehr

CD 2

1. Can You See Me

2. Back For Blood

3. Journey

4. Meine Macht

5. Sinful Games

6. No Suicide Song

7. Our Souls Will Never Die

8. Nobody

9. Dunkelheit

10. She’s Missing…

11. Frei Sein

„Es war an der Zeit, die letzten fünf Jahre nach Erscheinen meines Buches aufzuarbeiten … Es ist viel passiert. Somit ist auch das Hörbuch, welches nur in der Box zu finden ist, ein essenzieller Bestandteil des Jubiläums“, bestätigt Chris.

Vorbestellen könnt ihr das kommende Blutengel Album ab sofort im physischen Format eurer Wahl hier: https://blutengel.lnk.to/unsterblich und merkt es auf eurer favorisierten Streaming Plattform schon jetzt digital vor.

Zusätzlich wird es das Buch von Chris Pohl Lebe Deinen Traum nur einzeln in einer 2023 Neuauflage geben, in denen er über die Jahre 2017-2022 schreibt. Inklusive neuen, unveröffentlichten Bildern und erstmals auch in englischer Fassung. Die Albumveröffentlichung wird begleitet von Konzerten im Mai und Juni und einer großen Open Air Jubiläumsshow am 27. Juni in Chemnitz.

Blutengel – Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023

11.05. Pratteln (CH), Z7

12.05. München, Backstage-Werk

18.05. Frankfurt, Batschkapp

19.05. Oberhausen, Turbinenhalle 2

03.06. Berlin, Astra Kulturhaus

Blutengel – Die 25 Jahre Jubiläums-Show Un:Sterblich – Our Souls Will Never

27.06.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

Tickets & Informationen:

