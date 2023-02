Blutengel: dritte neue Single & Video „We Belong To The Night“ veröffentlicht

Mit We Belong To The Night veröffentlichen Blutengel die dritte Single aus dem kommenden Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die.

We Belong To The Night ist ein treibender, elektrisierender Synthpop-Hit für alle Nachtschwärmer, der unwiderstehlich zum ungezügelten Tanzen auf jeder Party einlädt. Gleich zu Beginn im Videoclip gibt schon das Intro eine kühle elektronische Distanziertheit der 80s vor und somit die Stimmung des gesamten Songs, dessen Text metaphorisch aufgeladen ist. Sobald ein repetitiver Beat und das erste „We are creatures of the night“ durch die Boxen schallt, sehnt man sich nach einer hedonistischen und unbeschwerten Zeit für die Ewigkeit.

Ulrike Goldmann, Sängerin von Blutengel, sagt: „Eine tolle Uptempo Nummer, in der ich meine Leidenschaft für Vampire ausdrücke. Ich spreche damit alle an, die sicherlich genauso gern wie ich in den Genuss eines unendlichen Lebens kommen wollen und auch, was dieses Leben dann so beinhaltet. Wir gehören der Nacht!“

In Verbindung mit dem Musikvideo und der prägnanten Hookline, geht der Sprung in einen funkelnden Disco-Hybriden noch viel weiter und trägt dabei immer deutlich die Handschrift von Chris Pohl, des Komponisten, der bekannt dafür ist unsterbliche und brillante Ohrwürmer zu produzieren, die man nicht mehr loswird.

„Musikalisch ist es ein sehr moderner und doch etwas mit 80er Sounds durchsetzter Song, der mit über 150 BPM einer der schnellsten Songs ist, die ich bei Blutengel je geschrieben habe! Eine unterkühlte Synthi Dance Nummer…Zusammen mit Ullis Text und dem Video wirkt er für mich wie eine moderne Vampire Party / Disco Hymne“, fügt Chris hinzu.

Das neue Blutengel Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die, erscheint am 12. Mai. Die Albumveröffentlichung wird begleitet von Konzerten und einer großen Open Air Jubiläumsshow im Juni.

Blutengel – Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023

11.05. Pratteln (CH), Z7

12.05. München, Backstage-Werk

18.05. Frankfurt, Batschkapp

19.05. Oberhausen, Turbinenhalle 2

03.06. Berlin, Astra Kulturhaus

https://www.outoflineshop.de/Blutengel

Blutengel – Die 25 Jahre Jubiläums-Show

Un:Sterblich – Our Souls Will Never

27.06.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach / Tickets

https://www.facebook.com/BlutengelOfficial

https://www.blutengel.de