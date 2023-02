Skull Fist: kündigen Europa-Headlinetour für April 2023 an

Das kanadische Metal-Powertrio Skull Fist scharrt ungeduldig mit den Hufen: Nachdem es bereits am 22. April letzten Jahres mit dem erfolgreichen Paid In Full (u.a. #52 der offiziellen deutschen Albumcharts) sein mittlerweile viertes Studioalbum via Atomic Fire Records auf die Welt losgelassen hat, geht es für die Truppe 2023 endlich auch wieder auf die internationalen Bühnen!

So werden Skull Fist diesen Monat zehn Konzerte in Lateinamerika spielen, ehe es im April gemeinsam mit Screamer, die passenderweise kürzlich ihr neuestes Werk namens Kingmaker veröffentlicht haben, auf Europatour gehen wird. 18 Shows in 18 Tagen und Städten in sechs Ländern – und das ohne jegliche Verschnaufpause(n): Beide Bands werden vermutlich, wenn überhaupt, erst in ihren Gräbern zur Ruhe kommen, also nichts wie ran an die Tickets, um sich von ihrer „livehaftigen“ Energie in den hiesigen Clubs mitreißen zu lassen. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich! Die gesamte Route jener Tour kann unten eingesehen werden.

Skull Fist beziehen wie folgt Stellung: „Europatour! Dieses Mal reicht es nur für knappe zwei Wochen, aber den Städten, die wir auf der kommenden Tour nicht besuchen können, werden wir nächstes Mal einen Besuch abstatten, keine Bange. Dafür werden wir mit Screamer eine absolute Hammerband mit an Bord haben, wenn wir nach gefühlten Zillionen Jahren auf die Bühnen zurückkehren werden.“

Screamer dazu: „Wir freuen uns riesig, unsere Europa-Album-VÖ-Tour mit keinen Geringeren als den großartigen Skull Fist ankündigen zu können. Wo sehen wir uns?“

Heavier Than Metal! – Europatour 2023

w/ Screamer

13.04.2023 DK Kopenhagen – Stengade

14.04.2023 DK Aalborg – Studenterhuset

15.04.2023 DE Hamburg – Bambi Galore

16.04.2023 DE Lübeck – Treibsand

17.04.2023 DE Kassel – Goldgrube

18.04.2023 DE Osnabrück – Bastard Club

19.04.2023 DE Oberhausen – Helvete

20.04.2023 DE Leipzig – Hellraiser

21.04.2023 DE Selb – Rockclub Nordbayern

22.04.2023 AT Wien – Escape Metalcorner

23.04.2023 DE Stuttgart – Schwarzer Keiler

24.04.2023 CH Aarburg – Musigburg

25.04.2023 FR Lyon – Rock n’Eat

26.04.2023 ES Barcelona – Sala Wolf

27.04.2023 ES Madrid – Revi Live

28.04.2023 ES Oviedo – Acapulco

29.04.2023 ES Saragossa – Lo Intento

30.04.2023 ES Burgos – Club Sohho

Weitere Skull-Fist-Livetermine:

09.02.2023 MX Monterrey – Café Iguana

10.02.2023 MX Guadalajara – Foro Independencia

11.02.2023 MX San Luis Potosí – Bunker 57

12.02.2023 MX Mexico City – Circo Volador

14.02.2023 CO Medellín – The Green Club

15.02.2023 CO Bogotá – Ace of Spades Club

17.02.2023 CL Santiago – Teatro Ex Mundo Mágico

18.02.2023 AR Buenos Aires – El Teatrito

20.02.2023 BR São Paulo – Jai Club

21.02.2023 BR Porto Alegre – OCulto

24./25.03.2023 US Houston, TX – Hell’s Heroes V @ White Oak Music Hall

13. – 15.07.2023 DE Balingen – Bang Your Head!!!

Skull Fist sind:

Zach Slaughter – Gesang, Gitarre

Casey Guest – Bass

JJ Tartaglia – Schlagzeug

