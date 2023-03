Blutengel: veröffentlichen neue Single & Video “Fliegen“

Mit Fliegen wurde eine weitere Blutengel Single veröffentlicht aus dem am 12. Mai 2023 über Out Of Line erscheinenden neuen Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die.

Der neue Song Fliegen wird getragen von einer ultraeingängigen und harmonischen Melodie im Refrain. Im herzbewegenden Text geht es ohne Umschweife um Jemanden, der möglicherweise krank ist, der Jemandem zur Last fällt, dem Anderen irgendwie im Wege steht oder einfach völlig neben der Spur ist und der weiß, dass er seinen geliebten Partner oder Freund gehen lassen sollte, damit dieser nicht selbst auch untergeht. „Ich kann nie wieder fliegen, denn meine Flügel sind aus Stein, lass mich los und zieh weiter“. Eindeutig und auch hoffnungsvoll, man möchte den Refrain laut mitsingen, während der Regen ans Fenster klopft und man jedem Tropfen hinterherschaut und doch ist dieses berührende Lied viel zu tanzbar, da in der Mitte immer die markanten Stimmen von Chris und Ulrike stehen.

„Ein Aufruf zum Verlassenwerden aus Selbstlosigkeit… Am Ende bleiben beide jedoch beieinander und gehen vielleicht unter… Aber wenn, dann zusammen. Sehr romantische Vorstellung….“ – Chris Pohl

Die Albumveröffentlichung wird begleitet von Konzerten im Mai und Juni und einer großen Open Air Jubiläumsshow am 17. Juni in Chemnitz.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und zu den anstehenden Tourterminen könnt ihr hier nachlesen: