In Your Blue Eyes ist die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum von Liv Kristine River Of Diamonds (Metalville / Rough Trade – VÖ 21.04.). Dem eingängigen Midtempo-Song gelingt es auf eindrucksvolle Weise die außergewöhnliche Stimme der der Königin des skandinavischen Gothic Metal in den Vordergrund zu stellen

Das Video zu In Your Blue Eyes kann hier angesehen werden: