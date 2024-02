Liv Kristine: veröffentlicht die neue Single „3 a.m.“ feat. Nick Holmes (Paradise Lost & Host)

Der Song stammt aus der Wiederveröffentlichung von Livs fantastischem Solo-Debüt von 1998 Deus Ex Machina, das am 1. März 2024 erstmals als Vinyl-Version und als Doppel-CD mit unveröffentlichten Bonustracks bei Allegro Talent Music erscheinen wird.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Der 27. Oktober 1997 sollte ein ganz besonderes Datum in der Karriere von Liv Kristine werden. An diesem Tag lernte sie Nick Holmes (Host, Paradise Lost) kennen. Die Chemie zwischen den beiden Ausnahmekünstlern stimmte von Anfang an, und so wurde die gemeinsam komponierte, wunderschöne Gothic-Ballade 3 a. m. der erste Song für das 1998 erschienene Soloalbum Deus ex Machina. Trotz ihres jeweiligen Metal-Backgrounds entstand durch die Verschmelzung ihrer Stimmen etwas ganz Besonderes.

Mehr Infos zu Liv Kristine und ihrem kommenden Album Deus Ex Machina (Re-Release) findet ihr hier:

Liv Kristine online:

www.livkristine.net

https://www.facebook.com/LivKristineOfficial

https://www.instagram.com/liv_kristine_official